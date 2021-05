“No apañamos a nadie, vamos a tomar las medidas necesarias”

jueves 06 de mayo de 2021 | 0:05hs.

“Queremos aclarar que nosotros no apañamos a nadie y que, de acuerdo a lo que determine la Justicia, nosotros vamos a tomar las medidas necesarias. Seguramente esta persona no volverá a ser funcionario público del municipio”.

La declaración le corresponde a Fernando Ferreira, intendente de la localidad de Puerto Libertad, y la persona a la que hace referencia es Sandro L. (43), el empleado municipal que desde hace una semana se encuentra detenido en el marco de dos denuncias por hechos de grooming y abuso sexual.

El jefe comunal dialogó ayer con El Territorio y por primera vez se expresó públicamente respecto del hecho que sacudió la tranquilidad de Puerto Libertad y repercutió además a nivel nacional.

“Hemos tenido un hecho lamentable en nuestro municipio, justamente de parte de un empleado municipal. La Justicia está trabajando y el funcionario está detenido. La Policía vino al municipio a realizar las actuaciones que ha determinado el juez y nosotros hemos prestado toda la colaboración posible. Las veces que necesiten podrán venir a buscar lo que haga falta”, señaló Ferreira.

Respecto del hecho, el intendente indicó que “yo me enteré de lo sucedido por los medios. No hablé con esta persona, pero si están las pruebas no hay mucho por discutir”.

En esa línea, fue contundente y adelantó que en caso de que se confirme su responsabilidad en los hechos denunciados, el acusado será reprimido también a nivel administrativo.

“Quiero remarcar el compromiso del municipio para que esto se esclarezca y dejar en claro que no habrá encubrimiento de ninguna manera. De acuerdo a lo que la Policía y la Justicia soliciten vamos a colaborar. Cuando el municipio pueda tener algún elemento que compruebe su mal accionar, de existir el mínimo de prueba, vamos a aplicar el estatuto y esta persona no volverá a ser funcionario. La figura de funcionario ya está dañada. Es una denuncia delicada, más aún contra una persona con una función pública, que debe demostrar y ser honesto. Es imposible que siga trabajando una persona que haya sido denunciado por este hecho y si hay pruebas concretas no hay opción”, añadió.

El acusado era jefe de personal en la Municipalidad de Puerto Libertad, cargo que ocupaba desde aproximadamente 2011.

Tal como publicó este diario en ediciones anteriores, el hombre acumula dos denuncias por hechos de grooming y abuso sexual en perjuicio de menores de edad. Los vejámenes incluso habrían sido perpetrados en una oficina del edificio comunal durante la siesta o en horarios cercanos a las 18-19, aprovechando que ya no había más empleados en el lugar.

Sobre este punto, el intendente Ferreira expresó que el hecho significó “una decepción y un shock total”, al tiempo que indicó que los investigadores ya estuvieron trabajando en esa oficina para recabar pistas e incautar lo que consideraran necesario.

Por último, el alcalde señaló que anoche había convocado al Concejo Deliberante local para comunicarle el estado de situación respecto del hecho denunciado, manifestó que “el municipio está disponible para la familia de las denunciantes. Ya sea para apoyo psicológico, económico o asesoramiento en lo que fuera. Estamos a disposición porque el municipio es todos”.

Mientras tanto, el funcionario acusado continúa detenido a disposición del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, cuyas autoridades llevan adelante la investigación de los graves sucesos denunciados.