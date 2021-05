Detectan pacientes infectados con Covid-19 y dengue en simultáneo

jueves 06 de mayo de 2021 | 5:00hs.

El sector público registró en Misiones alrededor de diez infectados con dengue y coronavirus en simultáneo. Una situación poco común - que incluso sorprendió al personal de salud- y preocupante por el padecimiento que significa para el paciente. Son enfermedades distintas en tanto eso no impide que sus síntomas se manifiestan al mismo tiempo en una persona.

“Tuvimos casos de dengue y Covid-19 a la vez el año pasado cuando comenzó la pandemia, personalmente hice el seguimiento de varios pacientes que ingresaban al sistema sanitario por Covid y a los dos o tres días tenían el resultados de dengue asociado. Nos llamó la atención. Entre doce y diez pacientes en 2020 y para este este año todavía ninguno”, sostuvo Javier Mattivi, médico clínico y colaborador de la línea 0800, en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

La línea de asistencia médica, 0800-444-3400 fue implementada por el gobierno provincial tras la declaración de emergencia sanitaria y epidemiológica en marzo del año pasado, funciona las 24 horas y los siete días de la semana.

Consultado sobre las consecuencias en la salud para aquellos que sufren un cuadro combinado, Mattivi respondió: “Hay que tener en cuenta las comorbilidades del paciente, en un diabético el impacto en la salud será diferente a una persona hemodinámicamente estable”.

Si bien en Misiones, hay una meseta de casos de Sars-Cov-2 -y las 491 notificaciones de febriles sospechosos de dengue están lejos de los 11 mil contagios reportados en 2019-2020, el contexto epidemiológico es singular por la sindemia. “La sindemia es la simultaneidad de dos epidemias en un contexto social que lo favorece”, habían explicado los infectólogos a El Territorio, haciendo mención a la sindemia más importante de la historia hasta hoy: turberculosis y VIH.

En Salta, la situación se agrava aún más a juzgar por el incremento de los casos de “coronadengue”.

A la sindemia Covid-dengue, se suman las infecciones respiratorias clásica de las bajas temperaturas que supone el invierno. Covid-19, dengue e influenza tienen a la fiebre como denominador común en su sintomatología; en tanto la gran diferencia para identificar o bien sospechar de un cuadro de dengue es la cefalea.

“El Covid da fiebre, dificultad respiratoria y pérdida del gusto y del olfato, a diferencia del dengue que además de fiebre es un dolor muy fuerte de cabeza, y dolor retrocular, detrás de los ojos; los pacientes describen bien ese dolor, además mialgia, el paciente con dengue, con un cuadro clínico avanzado (que se puede recuperar con mucha agua y reposo del paciente) tras varios días de infección puede tener sangrado de encías o de la nariz, que es cuando las plaquetas están por debajo de sus dolores normales. No es para que el paciente se aflija pero sí es para hacer reposo”, detalló Mattivi.

“El dengue, si el paciente está compensado, se puede manejar con paracetamol en su domicilio con aislamiento para hacer el bloqueo pero en el caso que ya tenga sarpullido en el cuerpo o sangrado en la nariz persistente debe acudir al médico”, aclaró. A su vez el profesional remarcó que lo ideal es que el paciente sepa qué patología presenta para saber, si es dengue, a qué cepa pertenece para su tratamiento. En la actualidad, del total de consultas al 0800, la mitad es por cuestiones referidas a la vacunación anticovid y un 25% por clínica de dengue, sin dificultad respiratoria lo que se traduce en “unas 80 por semana”, indicó.

Mayor circulación de los virus respiratorios; más testeos

Durante el invierno ocurre un incremento significativo de las infecciones del tracto respiratorio. El motivo es el aumento de la circulación viral, donde diminutos microorganismos encuentran en esta época del año condiciones excepcionales para su persistencia en suspensión en el aire y la transmisión por esa vía o por contacto a la vía respiratoria de otras personas.

Según el Boletín Integrado de Vigilancia Epidemiológica en lo que va de este año, Misiones notificó 3.925 casos de Enfermedad Tipo Influenza (ETI), entre las que están contempladas la gripe A y B, la neumonía, bronquitis. Se estima que esa cifra se irá incrementando con el transcurso de los meses.

Por eso es importante vacunarse contra la gripe o contra el neumococo, que si bien es una bacteria, también se vuelve más frecuente en el invierno y causa neumonía. “En el invierno circulan los virus respiratorios con mayor frecuencia, y desde el año pasado predomina el Sars-Cov-2 por eso la población debe estar en alerta.

En el invierno son menos comunes las alergias y más preponderantes las infecciones; las alergias son más típicas de otoño, así que cuando empezamos a tener síntomas respiratorios, agua en la nariz, dolor de garganta, tos, todos síntomas leves deben hacer que estemos en alerta y testearnos”, señaló en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Alejandro Chirino, coordinador de la Sección Infecciones Pulmonares de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR).

“Aconsejamos hacer el test de Covid después de 48 horas de síntomas, pero no estamos acostumbrados a hacer eso. Estamos acostumbrados a ir a trabajar enfermos”, aseveró haciendo hincapié en la necesidad de aislarse.

“Leve malestar general, arrinorrea (agua en la nariz), tos, dolor de garganta deben hacernos sospechar que puede ser Covid y acudir al sistema de salud; no necesariamente a las guardias”, detalló.

“El grueso de la gente se va a contagiar y tendrá síntomas leves, resfrío, faringitis, bronquitis, entonces o hay que minimizar los síntomas porque si no nos testeamos o no lo diagnosticamos a tiempo vamos a estar contribuyendo a la diseminación de la enfermedad que es lo que no tenemos que hacer”, sostuvo.

Chirino sugirió que “si reciben notificación de fecha de vacunación de Covid, difieran la vacunación antineumocócica y/o antigripal y prioricen la anti Covid-19”, insistió.

Sobre este punto insistió en que “hay que vacunar lo más que se pueda, a la mayor cantidad de personas posible”.