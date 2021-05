La esposa de Andrada explotó contra los dirigentes de Boca

jueves 06 de mayo de 2021 | 6:01hs.

Mientras Esteban Andrada sigue aislado en Guayaquil por haber dado positivo por Covid-19 el domingo a la noche, cuando arribó junto al plantel de Boca a Ecuador, Nerina Galasso, esposa del arquero, habló en TyC Sports y explotó contra el Consejo de Fútbol y el presidente Jorge Ameal.

“No sabemos lo que va a pasar. Nos estamos ocupando y tratando de hablar nosotros con toda la gente que podemos, porque a nosotros de Boca no nos llama nadie. Es más, ayer a Luciano (Nicotra) ya le dejaron de atender el teléfono. Luciano a la tarde habló con Raúl (Cascini), hasta que un momento dejaron de atenderle el teléfono. No nos dicen nada, no tenemos novedades de nada, ni del Consejo de Fútbol, ni del presidente, ni de nadie”, contó Galassso.

Y sentenció: “Me dan vergüenza, qué querés que te diga. Me da vergüenza el manejo de la institución. No sé a quién le corresponde, si le corresponde a Conmebol, si le corresponde a Boca… Me parece terrible la situación que está pasando, él salió a trabajar y no lo dejan volver. Encima lo dejan allá, aislado y sin ninguna solución. Con nosotros no se comunican, estamos en la nada misma. Tengo más comunicación con el presidente de Lanús (Nicolás Russo) que con el presidente de Boca. Tengo más comunicación con él, que se puso a disposición nuestra, que con la gente de Boca que es para donde trabaja mi marido”.

Galasso publicó también en sus historias una foto de mensajes intimidantes que recibió por Instagram luego de lo que dijo por TyC Sports.

Comunicado de Boca

Y justamente tras las declaraciones de la pareja de Andrada, desde el club explicaron que el arquero había dado negativo el viernes y por eso viajó, y que desde que se confirmó el positivo puso un avión sanitario a disposición, pero Argentina no permite su ingreso al país.

“En consecuencia, desde entonces, el jugador permanece aislado, sin síntomas y en buen estado de salud, en la habitación del hotel Hilton Colon acompañado del médico de Boca Daniel Ponczosznik, con la asistencia y apoyo del Consulado y cumpliendo los protocolos de rigor para poder regresar cuanto antes a la Argentina”, finalizaba el comunicado.