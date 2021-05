Protestan por conexión de luz a intrusos de un terreno

jueves 06 de mayo de 2021 | 6:04hs.

Productores autoconvocados de la provincia comunicaron ayer su estado de alarma ante la noticia de que habrían dado luz eléctrica a personas que ocuparon ilegalmente una propiedad en la zona Norte de la provincia.

Silvia Gross detalló que tiene un campo en la zona del Paraje Tobuna (sobre ruta nacional 14) de 1.300 hectáreas que fue intrusado en 2017. Pero lo llamativo ahora, según informó, es que se enteró de que los ocupantes lograron que la empresa de energía eléctrica les bajara una conexión.

“Yo soy la dueña, tengo el título y todos los impuestos pagos. Pero aún así Energía de Misiones les hizo a esta gente un tendido de ocho kilómetros y les dio luz. Es insólito porque cualquier productor tiene que pagar y esperar muchísimo para acceder a la electrificación rural”, cuestionó Gross.

La denunciante explicó que semanas atrás se había enterado de que quienes entraron a vivir en el campo en cuestión habían empezado trámites pidiendo la conexión eléctrica. “Al saber esto yo me presenté ante Emsa con mis papeles y pedí que no hagan una conexión porque no lo autorizaba. Pero ahora me enteré que igualmente esta gente logró que les dieran el acceso”.

El conflicto generó ayer una reunión de urgencia entre productores autoconvocados, quienes proyectaron realizar protestas si no hay una definición.