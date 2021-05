Sin Facebook ni Twitter, Trump lanzó su propia red social

jueves 06 de mayo de 2021 | 6:02hs.

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump lanzó una nueva plataforma para comunicarse con sus seguidores inspirada en las redes sociales Twitter y Facebook, que decidieron ayer mantener el veto a sus cuentas de forma permanente.

La plataforma, llamada ‘Desde el escritorio de Donald J. Trump’ (From the desk of Donad J. Trump), presenta videos del ex presidente y declaraciones de su comité de acción política (PAC, por sus siglas en inglés), ‘Salvar Estados Unidos’. La compañía Campaign Nucleus, una firma digital fundada por Brad Parscale, el exdirector de campaña de Trump, se encarga de llevar la web, informó Europa Press.

Sus seguidores pueden registrarse para recibir notificaciones cuando el ex mandatario emita un mensaje desde la plataforma, algo similar al funcionamiento del resto de redes sociales. No obstante, no se puede responder a las actualizaciones que Trump comparta, pero se puede dar un ‘me gusta’ y compartirlas a través de sus propias cuentas de Facebook y Twitter.