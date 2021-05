Qué ver, leer y escuchar

jueves 06 de mayo de 2021 | 6:00hs.

Vidas de papel

En las calles de Estambul, un manipulador de desechos enfermo le abre las puertas a un niño abandonado que lo hace enfrentar traumas de su propio pasado. Una película de drama turca de 2021 dirigida por Can Ulkay y escrita Ercan Mehmet Erdem.

La llegada

El gobierno contrata a la lingüista Louise Banks para que se comunique con unos alienígenas que han llegado a la Tierra. Conforme ella aprende su idioma, va experimentando regresiones muy intensas que develan la misión que les ha llevado a la Tierra.

Los cinco continentes del amor

Javier Ruescas Miralles

En el verano más extraño de su vida, Olimpia recibe un regalo muy especial de su padre ausente: un viejo atlas con anotaciones sobre cinco formas de amar. Olimpia acepta el reto de explorar un amor en cada continente y así descubrir a donde pertenece su corazón.

La boca roja del Riachuelo

Graciela Rosa Ramos

Rosa María, una jovencita culta e idealista, abandona su Salta natal por Buenos Aires, donde quiere iniciar una nueva vida. Allí es secuestrada y obligada a prostituirse. Encuentra también incondicionales amigas y un amor que va en contra de los mandatos.

Without you

Kid Laroi

Después de su debut en ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’, así como su debut matutino en The Ellen DeGeneres Show, The Kid LAROI escoge a la artista multiplatino, compositora y pionera, Miley Cyrus para relanzar este gran éxito.

Butter

BTS

El 21 de mayo, BTS estrena ‘Butter’, su nuevo sencillo en inglés. La banda quiere igualar o superar a ‘Dynamite’, su primer single en ese idioma que batió todos los récords. El adelanto ya tiene más de 15 millones de reproducciones en YouTube.