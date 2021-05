Sugieren la vacunación preventiva del ganado

jueves 06 de mayo de 2021 | 6:04hs.

El médico veterinario del Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa) Gabriel Russo explicó que actualmente hay varios municipios misioneros afectados por la aparición de casos de rabia paresiante.

Y ante la enfermedad y su posible expansión a otras zonas se aconseja a los productores ganaderos asegurar la inmunidad de sus rodeos con vacunación preventiva informando al Senasa. Recordó que históricamente toda la región de Misiones es una zona endémica donde la rabia paresiante está al constante acecho.

También por esto piden a los productores estar atentos a detectar si hay nidos de vampiros (Desmodus rotundus, el murciélago hematófago que transmite la enfermedad), dando también aviso a los técnicos de la autoridad sanitaria animal.

“Hay varios departamentos que están con brotes de rabia paresiante. Apóstoles, Concepción, 25 de Mayo, Cainguás, Eldorado, Candelaria, San Javier, toda esa línea o región está con un frente endémico. Y ante ello estamos sugiriendo a la gente que vacune y si es posible que vacune preventivamente para proteger a sus animales”.

Explicó que tras la detección de casos de rabia paresiante, el Senasa decreta la inmovilización del ganado en la región afectada.

“Una vez detectada la enfermedad no se puede hacer movimiento de hacienda con destino a faena. Se puede mover invernada empezando la vacunación en origen y terminando en destino. Pero no para faena. Se intenta siempre minimizar las pérdidas ganaderas y evitar el compromiso con la salud pública pidiendo a la gente que no toque a los animales con síntomas”, comentó.

Y agregó “Tratamos de que el productor avise ni bien observe un animal con sintomatología nerviosa. Cada brote de rabia abarca un radio de 10 kilómetros, en esa zona hay vacunación obligatoria, pero también los productores cercanos pueden hacer una vacunación preventiva. Se inocula siempre avisando y con el registro del Senasa”.

El veterinario recordó se trabaja junto a los productores para la localización de los refugios de vampiros comunes.

Nota relacinada

Por rabia paresiante ganaderos pierden decenas de animales