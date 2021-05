Pink será distinguida en los Billboard

jueves 06 de mayo de 2021 | 6:00hs.

La cantante Pink recibirá el Premio Icon, un reconocimiento a la “marca imborrable que ha dejado en la música”, en la próxima edición de los Billboard Awards que se entregarán el 23 de mayo, en el Microsoft Theatre de L. Á.

Con 41 años, la artista nacida en Pensilvania será la más joven en acceder a este galardón con el que ya fueron distinguidos figuras como Stevie Wonder, Prince, Cher, Jennifer Lopez y Neil Diamond, entre otros. “De pequeña, siempre soñé en ser cantante y compartir mi amor por la música con el mundo. Años después, recibir el Premio Icon Billboard es algo difícil de asimilar. Me siento realmente honrada por unirme a esta lista. Es un momento revelador para mí y hace que me sienta bendecida”, manifestó la intérprete, a una revista especializada.