Tini: “En Argentina, la industria musical está unida y eso es hermoso”

jueves 06 de mayo de 2021 | 6:00hs.

A sus 24 años, Tini Stoessel ya es una estrella internacional de la música: en 2020 fue nombrada Artista del Año por Billboard Argentina y la cantante argentina más popular de Spotify. Pero lejos de quedarse conforme, va por más: el último jueves lanzó su sencillo Miénteme, tema para el que contó con la colaboración de María Becerra y ya tiene más de 11 millones de reproducciones en Youtube al momento en el que se escribe esta nota.

Esta canción es el inicio de su próximo álbum, para el que ya compuso varios temas que aún están por estrenarse. En diálogo con Teleshow, Tini repasa cómo surgió la idea de su último videoclip.

Además, habló sobre el auge de los artistas argentinos en la industria musical y sus ganas de volver a la actuación.

¿Cómo tomaste el éxito de “Miénteme”, que arrasó en todas las plataformas en muy pocos días?

Es mi primer tema después de mucho tiempo de no haber sacado música, ya pasaron casi seis meses y yo venía acostumbrada a tener lanzamientos más seguidos, y volver ahora con esta canción y ver todo lo que está pasando y cómo la gente se conectó con el tema, la verdad que me emociona.

¿El video de la canción, refleja un poco el empoderamiento?

Total. Y estar unidas en este proceso y en este camino en la industria musical, haciendo un reguetón, sentirnos acompañadas la una con la otra, fue muy hermoso. Y después vino la idea del video, de ser las dos como súper jugadas y valientes, dos ladronas que se vienen fugando, y después le terminamos robándoles las motos a los motoqueros. Todo fue entre cómico, gracioso. Y la gente recontra conectó con el video, con la canción.

Cuando me despierto al día siguiente del lanzamiento, que fue súper intenso, me llega un mensaje de papá y verlo número uno en Spotify, que no había pasado ni un día... Me llené de lágrimas, no lo podía creer. Le decía a mi papá: “Tiene que ser un chiste, no puede estar pasando esto”.

Hablando de colaboraciones, ¿te gustaría hacer un tema con Lali?

Tendríamos que hacer algo juntas. Siempre nos contestamos las historias (en las redes), pero en algún momento yo creo que vamos a hacer algo juntas o meternos en el estudio. O quizás algo que yo tenga mandárselo a ver si le copa, Me encantaría. También estaría bueno juntarnos a tomar algo, a charlar de la vida y también hacer un tema. Que suceda eso de poder conocernos porque nunca tuvimos la posibilidad de sentarnos y charlar de la vida. Eso también sería lindo que nos suceda.

¿Te gustaría también colaborar con otros artistas? ¿Tenés en mente algún otro proyecto musical?

Hay muchos artistas. De Argentina admiro a Lali, Nicky Nicole, todo lo que está pasando con Cazzu, muchos... El año pasado tuve una colaboración con Khea, con John C, la colaboración con Mery. Es impresionante lo que está pasando con la industria argentina: hay mucho talento y estoy re contra feliz y orgullosa de todo lo que está pasando, y lo lindo es que estamos acompañándonos en este proceso.

Nos juntamos a hacer las canciones, hacemos colaboraciones, sumamos el remix de la canción de otro, creo que la industria está muy unida y eso creo que aún es más poderoso y bonito de ver. Y también la gente está conectando mucho con esta movida que está sucediendo. Eso es muy hermoso.

¿Cómo ves el movimiento feminista?

Fui entendiendo y aprendiendo gracias a este movimiento, que no solamente se está dando tanto en nuestro país sino que se está dando alrededor del mundo entero, y lo agradezco porque todos los días aprendo más y más de qué se trata esto.

Todos los días levanto esa bandera que habla de la igualdad y estoy muy feliz porque de a poquito se están viendo cambios y eso es positivo. Todavía queda un montón por cambiar, que ya no sucedan más, cosas que son muy injustas. Pero me pone muy feliz vernos tan unidas en ese sentido. Y que no sea solo una lucha de las mujeres, sino que se una lucha de todos. Me enorgullece muchísimo y también me pone muy feliz estar aprendiendo todos los días sobre esto.