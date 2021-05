Corrientes: hallaron muertas a una mamá y su bebé de 2 meses

miércoles 05 de mayo de 2021 | 23:28hs.

Una mujer de 30 años y su hija de 2 meses murieron este lunes en su vivienda del barrio Concepción, en Corrientes, donde las encontró el esposo y padre de ellas. Casi en seguida se descartó que los decesos hayan sido por Covid-19.

Gabriel relató a Radio Sudamericana de Corrientes que este lunes comenzó como un día cualquiera en su casa, que salió a trabajar a las 7.45 y su esposa se quedó en la vivienda con las dos hijas de la pareja, de 11 años y 2 meses, y con el varón, de 3.

El nene fue quien atendió el teléfono cuando su papá llamó a mitad de su jornada laboral: "Me decía que su mamá estaba en la cama durmiendo. Ahí sospeché que algo malo había pasado".

"Es muy fuerte venir y encontrarme el panorama que me encontré. Horrible. Yo estaba trabajando (cuando ocurrieron las muertes)", expresó Gabriel a la radio de Corrientes.

"Ella me había anticipado que tenía un zumbido en su oído", recordó a propósito del estado en que vio a su mujer con vida por última vez.

Gabriel también recordó que su pareja "tenía unos problemas con los fallecimiento de unos familiares, de su hermano y de su tía" y que "eso derivó en algunos estudios que por suerte nunca dijeron que tuviera presión arterial alta", algo que ya había sufrido "durante el embarazo".

"Tuvo problemas, preeclampsia en el embarazo, pero ahora no estaba tomando, estaba bien porque hacía dos meses que la bebé había nacido. El problema familiar la derrumbó psicológicamente. Se hizo estudios, pero no habían arrojado nada... Pensamos que podía ser un ACV o algo de la presión, y por suerte le dijeron que tenía un problema muy grande emocional y de nervios", relató el hombre en otro momento de la entrevista.

La hija mayor de la pajera se había quedado el fin de semana en la casa de la abuela porque asistía a las clases de catequesis preparatorias para tomar la Primera Comunión. Se suponía que su madre la buscara al mediodía del lunes, pero eso no ocurrió.

"Cuando al mediodía no llegó me preguntaron a mí, y llamé (al teléfono fijo) y nadie atendía hasta que me atendió mi hijo. Le pregunté y me decía que su mamá estaba en la cama durmiendo. Ahí sospeché que algo malo había pasado. Porque me había dicho lo del sumbido y me dijo que se iba a tomar la presión porque era un síntoma (de presión alta)", relató Gabriel.

El primero en llegar a la casa fue el hermano de la mujer, y luego arribó el esposo. Para el hombre, su hija menor "se habrá axfixiado sin querer porque estaban durmiendo juntas" con su madre.

Recién el martes de esta semana Gabriel pudo retirar de la morgue los cuerpos de su mujer y su hija, después de que se hicieran las autopsias para determinar las causas de muerte, y si eran evitables o no.