Dieron la guarda con fines de adopción de Juampi al matrimonio Silva–Cabaña

miércoles 05 de mayo de 2021 | 19:14hs.

En el día de hoy el Juzgado de Familia de Eldorado, dio a conocer dos fallos: el primero de ellos declarando la adoptabilidad del niño, y el segundo otorgando la guarda con fines de adopción a favor de los padres que desde que nació lo criaron.

El caso de Juampi, un niño de dos años, tomó repercusión pública en el mes de enero, a raíz de una decisión de la Jueza Corina Jones, que determinó que Pedro Silva y Karina Cabaña no podrían adoptarlo pese a que ellos estaban a su cargo desde el momento de su nacimiento.

Tras ese dictamen la sociedad se solidarizó con el matrimonio y la misma Jueza Jones es quien firma los fallos recientes, reconociendo la adoptabilidad del niño, y la guarda con fines de adopción a sus padres de crianza.

“Estamos muy felices por el fallo, explica Karina, porque nos acerca al objetivo que tenemos que es la adopción plena de Juampi. Todavía no ha terminado todo pero estamos mucho más cerca”.

Karina y Pedro conocen a los padres biológicos de Juampi y como ellos tenían la decisión de darlo en adopción decidieron iniciar los trámites judiciales pidiendo la guarda con fines de adopción y Juampi nació con problemas de salud y, desde el primer momento, Karina y Pedro se ocuparon de los tratamientos necesarios. “Él nació con problemas, explicaba Karina en su momento, y todos los tratamientos que le hicimos fueron permitidos por el juzgado y por la madre biológica. Todos esos papeles están en el expediente. Como en Eldorado había tratamientos que no se pueden hacer hicimos muchos viajes para tratarlo, para que lo vean los especialistas, y todo está documentado. Y siempre fue claro que queríamos la adopción plena”.

Los problemas de salud del niño están relacionados a la motricidad y las extremidades inferiores ya que nación con ambas caderas luxadas, pie de bot, y un fémur fracturado, lo que demandó operaciones para corregir esos defectos y el tratamiento aún será prolongado.

“La guarda con fines de adopción nos facilita el tratamiento de Juampi, dice la madre, él fue operado en septiembre y la semana que viene tenemos que ir a Posadas a un turno médico donde casi con seguridad nos darán una nueva fecha para cirugía porque aparentemente la anterior operación no salió del todo bien. El problema que tenemos es que no hay un diagnóstico certero sobre su problema porque la provincia carece del equipamiento para hacerle los estudios que se hacen en Buenos Aires. Pero toda esta situación de la pandemia hace difícil su traslado y su atención allá. Y una de las recomendaciones que tenemos es que el tratamiento sea lo más pronto posible”.

Karina y Pedro realizaron una campaña en las redes y los medios mediante la consigna “Juampi ya tiene una familia”

“Queremos a gradecer a la gente y a los medios de prensa por ayudarnos a difundir la situación. Mucha gente se comunicaba conmigo, gente que no conocía, y me pedía los calcos con la consigna para poner en sus autos o en sus negocios como una muestra de apoyo a nosotros. Y eso fue posible también gracias a los medios. Como decía, no está todo terminado, pero estamos muy felices porque hemos dado un gran paso hacia la adopción plena”.