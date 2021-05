"Todos por Fede", la campaña solidaria para que un niño con neuropatía auditiva pueda escuchar

miércoles 05 de mayo de 2021 | 14:23hs.

Desde principios de esta semana las redes sociales vienen siendo el soporte de la campaña solidaria "Todos por Fede", a partir de la cual se intenta reunir $138.000 para la compra de un par de audífonos pediátricos para que Federico, de 5 años, pueda escuchar.

El pequeño es hijo de una obereña que vive en Merlo, provincia de Buenos Aires, desde hace un tiempo, que nació prematuro y desarrolló mínimamente la audición.

"Cuando empezó el jardín se empezaron a dar cuenta de que no prestaba atención, que no escuchaba lo suficiente", explicó la mamá, Janina Pereira.

Es por eso que en 2019 iniciaron los estudios médicos en el Hospital Posadas y recientemente se determinó el diagnóstico: neuropatía auditiva bilateral severa con daño en el nervio del lado izquierdo, por lo que debe utilizar los audífonos adaptados a su necesidad cuyo costo es de $138.000.

"Como el diagnóstico es reciente, no tiene todavía el certificado de discapacidad y está en una edad límite para empezar a utilizar los audífonos para que pueda desarrollar un buen lenguaje, que pueda comunicarse", detalló Janina, y contó que "todavía no me puede decir qué le pasa y nos comunicamos entre nosotros con señas que fuimos adaptando en la casa".

Nunca voy a olvidar esa carita, esa sonrisa tan dulce. Te amo hijo! Muchísimas personas que ni siquiera conócenos nos... Publicado por Janina Pereira en Lunes, 3 de mayo de 2021

Primero audífonos, después implante

Sobre los audífonos, la mamá expuso que "son específicos para él, pediátricos, tienen un costo elevado que no estamos en condiciones de afrontar, por eso estamos haciendo esta colecta".

Hasta este mediodía habían logrado reunir $53.000, donados por personas que vieron la publicación y decidieron colaborar por transferencias bancarias, o Mercado Pago a través de montos fijos de $500, $200 y $100.

En paralelo, en Buenos Aires está a la venta un bono a un valor de $100, que se sorteará por la Lotería Nacional el 17 de mayo y en Oberá, en los próximos días van a lanzar otro similar con por lo menos 50 premios.

"Lo urgente es por su edad porque va a seguir en estudio para ver si en algún momento puede llegar a un implante coclear, y los audífonos son parte del tratamiento de 6 a 12 meses. En base a eso se evalúa", explicó Janina.

Sobre el final de la charla, a Fede lo describió como un niño "divertido, inteligente. El cambio de vida que va a tener con los audífonos será espectacular. La gente no imagina qué significa no poder escuchar porque la mayoría podemos hacerlo normalmente".

Y emocionada contó que "en la prueba de audífonos la semana pasada, al escuchar por primera vez, su sonrisa fue hermosa. Nunca me voy a olvidar, me miró como diciendo ¡te escucho! y eso nos da fuerzas para seguir adelante con este objetivo y el acompañamiento de las personas, que son muy solidarias".

Para colaborar con Fede

Mercado Pago: [email protected] (Janina Pereira).

CBU 0000003100055091595227 / Alias barro.foja.buzos.mp