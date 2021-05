Deysi Burgos: “Estamos esperando un milagro”

miércoles 05 de mayo de 2021 | 10:38hs.

Nicolás Burgos de 24 años fue atacado en Leandro N. Alem, el último sábado a la madrugada. El agresor, Fabricio S. de 24 es la ex pareja de la chica y, según las investigaciones, la verdadera destinataria de semejante saña. Incluso, la muchacha no sabe si va a recuperar el movimiento de una de sus manos, ya que en un intento de defender a su concubino también resultó herida.

La vida del joven pende de un hilo. Está internado en el hospital Madariaga de Posadas en coma, con respirador artificial y serios daños internos a causa de las puñaladas que recibió en la espalda (al menos tres), el torso y el brazo. Los órganos no le responden y su corazón entró en paro en cuatro ocasiones, según reportaron los médicos que lo atienden a la familia.

“Estamos esperando un milagro pero tenemos fe porque los médicos nos dijeron que prácticamente llegó sin vida al hospital así que esto ya es un milagro y estamos esperando otro”, dijo su tía Deysi Burgos en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

Deysi comentó que su familia siempre veía este tipo de casos en las noticias , “no puedo creer que nos esté tocando a nosotros, él protegió a esta chica porque en la familia siempre fomentamos eso por lo que se ve cotidianamente. Lo que me da bronca es como sociedad porque siempre castigamos al que intenta poner el granito de arena y no la que tiene que ser castigada”.

“Se que mi familia ha puesto abogado, se que Brenda también puso uno pero lo que más bronca me da es que la Policía de Alem tardó mucho en trasladarlo a Posadas. Se también que va a intentar decir que intentó defenderse pero esto no fue así porque fue directamente a matarla a ella porque no tiene ni una mínima lesión, va a querer hacer todo para que su pena sea más leve”, destacó.

Angustiada la tía del joven dijo que recibió tres puñaladas en la espalda y “esperamos que se haga justicia”.

El hecho

Los hechos que avalan esta hipótesis de un intento de femicidio vinculado son muchos e incluso hay antecedentes que fueron publicados por este medio. En octubre del 2019 la muchacha brindó una entrevista a El Territorio luego de denunciar que el acusado, ahora detenido, se había metido a su casa en la noche y había intentado asesinarla tomándola del cuello.

Se trata del mismo modus operandi del fin de semana, sólo que en esa oportunidad el violento -según la denuncia- había entrado con guantes de látex a la morada, lo que hizo que no se hallaran huellas. La joven mostró las marcas en su cuerpo y publicó varias conversaciones donde se reflejaba el acoso y las amenazas que sufría.

Ese acoso había empezado ese año cuando terminó la relación y seguía hasta la actualidad, a tal punto que la convivencia de dos meses con Nico se mantenía en secreto “para protegerlo”, según detalló Brenda y coincidieron sus familiares. Más allá de que llevaban una vida normal, no estaba reflejado en las redes, porque sabían que Fabricio S. (24) podría verlo y volver a atacar.

“¿La Justicia va a hacer algo cuándo esté muerta?”, reclamó la joven ante el primer ataque. Es que las investigaciones llevadas adelante por la Policía de Misiones por ese hecho derivaron en la liberación del acusado. Según detallaron entonces fuentes policiales, había presentado una coartada firme, con testigos e incluso algunas filmaciones avalaron ese relato.

Por ambos hechos interviene el Juzgado de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem.