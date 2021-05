Ratifican prisión para la madre de beba apuñalada

miércoles 05 de mayo de 2021 | 6:05hs.

A casi ocho meses del hecho, la Cámara de Apelaciones de la provincia de Misiones confirmó la prisión preventiva dictada en contra de la mujer de 28 años acusada de apuñalar y abandonar a su hija después de dar a la luz en el hospital Madariaga de Posadas.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por El Territorio, la resolución del mencionado tribunal de alzada se conoció recientemente y el expediente ya regresó al Juzgado de Instrucción Siete, cuyas autoridades podrán retomar la investigación del hecho con las medidas de prueba que están pendientes.

La mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, se encuentra imputada por el delito de homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa y bajo esa acusación provisoria se le había dictado la prisión preventiva.

Esa medida había sido oportunamente apelada por la defensa de la muchacha y por esa razón debió intervenir la cámara, cuyos magistrados finalmente terminaron confirmando todo lo actuado hasta el momento.

De esta manera, la mujer continuará detenida mientras avanza la instrucción de la causa.

Fuentes consultadas señalaron que tras recibir nuevamente el expediente las autoridades al frente de la pesquisa podrán continuar con más medidas de prueba, entre ellas una pericia psiquiátrica-psicológica que será encomendada a los especialistas del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial.

Las conclusiones que allí se obtengan podrían resultar clave para el futuro de la causa, pero para ello habrá que aguardar.

Hecho

El hecho que se encuentra bajo investigación se registró el 7 de septiembre del año pasado. Todo comenzó cerca de las 17.40, cuando un hombre hacía running en la costanera Oeste hasta que oyó los llantos de una beba.

El hallazgo se produjo en inmediaciones a las avenidas Blas Parera y Chacabuco, a orillas del arroyo Mártires. La infante estaba cubierta por una bolsa y en su espalda aún tenía un cuchillo incrustado.

Tras el aviso policial, la niña fue hospitalizada y afortunadamente las lesiones sufridas no alcanzaron a afectar ningún órgano vital, por lo que al poco tiempo obtuvo el alta médica.

En paralelo, la Policía comenzó a indagar al respecto y, de acuerdo a los elementos recolectados, se pudo determinar que la niña había nacido el sábado previo y ese mismo lunes su madre había sido dado de alta, presuntamente sin acompañamiento, ni notificación a su familia.

La investigación también marcó que la joven había acudido al hospital por unas dolencias y terminó dando a luz. Allí se había registrado con el DNI de una amiga y por eso la muchacha estuvo como desaparecida unas horas.

La mujer fue posteriormente identificada y detenida esa noche en medio de una crisis nerviosa. Las fuentes también indicaron en ese momento que nadie en la familia de la muchacha sabía del embarazado e incluso nunca habían advertido protuberancia abdominal.

Defensa

En la víspera, El Territorio dialogó con Manuel Rondón, letrado que encabeza la defensa de la mujer, quien aseguró que no comparte el criterio de la cámara y consideró que “los grandes pilares de la resolución (de la prisión preventiva) fueron cuestionados por nosotros y los argumentos no se rebatieron. No hubo una contestación a los argumentos nuestros”.

En ese sentido, indicó que a partir de ahora aguardarán la continuidad del avance de la causa y la defensa tiene dos objetivos por delante: “Uno es perseguir la libertad de ella bajo todas las medidas que sean de asistencia necesaria, por supuesto. Ella está bajo tratamiento psicológico.

Y, en caso de que se considere que hay riesgo procesal, hay medidas menos coercitivas que una detención en la cárcel, como una domiciliaria o una tobillera electrónica. Después, sería lograr lo que sería el estado de inimputabilidad, que del hecho mismo se vislumbra eso”.

Sobre el último punto, el letrado afirmó que su defendida en ningún momento ocultó su embarazo y que ella recién se enteró a la semana 34. “Los hechos se explican solos. Yo en su momento le aconsejé declarar porque su relato era importante. Ella no tomó conocimiento del embarazo hasta entrada la semana 34. Ella no ocultó su embarazo. No existió jamás un chequeo médico previo durante todo el mes anterior”, señaló.

Y a continuación argumentó que “al momento del acto ella no pudo dirigir sus acciones ni comprender la criminalidad del acto, que es lo que dice el código penal. Ella al momento del hecho estaba en total estado de inimputabilidad. Es así. No hay otra historia. El tema es que es difícil ver eso de parte de la Justicia”.

Por último, el letrado expresó que agrupaciones de otras provincias “se están haciendo eco del caso. Se están interesando, preguntando y movilizando. Algunas incluso están viendo de presentarse como amicus curiae”.

Claves del caso

HECHO. Ocurrió el 7 de septiembre del 2020. La beba recién nacida fue hallada cerca del arroyo Mártires y tenía lesiones cortantes en el cuerpo. Ninguna resultó de gravedad y no corrió riesgo.

DETENIDA. La madre fue detenida esa misma noche. Había dado a luz dos días antes. Nadie sabía de su embarazo. Su defensa afirma que ella se enteró del mismo a la semana 34.

CAUSA. La Justicia la imputó por intento de homicidio. La defensa argumenta que la mujer sufrió una crisis posparto y que al momento del hecho estaba en un estado de inimputabilidad.