Fortalecer la sospecha: hacer testeo de dengue y Covid

miércoles 05 de mayo de 2021 | 4:30hs.

El desafío es enorme, convivir con ambas dolencias o, como lo dicen los científicos, con la sindemia dengue-Covid-19.

“Se insta a los equipos de salud, en la actual situación epidemiológica atravesada por la pandemia por Sars-Cov-2, a fortalecer la sospecha clínica de dengue y otros arbovirus, a tener en cuenta el algoritmo de diagnóstico y definición de caso sospechoso”, establece el Boletín Integrado de Vigilancia Epidemiológica que publica cada semana el Ministerio de Salud de Nación.

En ese sentido, desde la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud (APS), se hizo hincapié en la importancia de la atención en los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps), los hospitales y la consulta de síntomas al 0800-444-3400, que funciona en el marco de la pandemia.

Si bien no son enfermedades iguales y difieren desde el impacto en la salud, en el tratamiento, la forma de transmisión y en el testeo, tienen en común un síntoma: la fiebre.

A diferencia del Covid-19, para cuya enfermedad hay centros de testeos gratuitos siendo los test rápidos a demanda, el diagnóstico de dengue requiere que el médico complete una ficha epidemiológica e indique el estudio.

“Los Caps y hospitales nivel 1 sobre todo deben estar al pie y tenemos profesionales para consultar. Es importante que no se automediquen. Y la responsabilidad social en ambas enfermedades, una es eliminar criaderos de mosquitos y usar repelentes y en el caso de Covid-19 es no reunirnos, usar barbijo y distanciamiento social”, habían manifestado desde APS. z