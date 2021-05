Nación confirma un crecimiento sostenido de los casos de dengue

miércoles 05 de mayo de 2021 | 5:30hs.

Lejos del brote de 2019-2020 pero igualmente preocupante es la situación del dengue en Misiones. En paralelo a la pandemia desatada por el Sars-Cov-2, la provincia registra un incremento de casos de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

Si bien no hay parte epidemiológico local diario, como sí está contemplado para los contagios de Covid-19, el Boletín Integrado Epidemiológico que publica cada semana el Ministerio de Salud de la Nación da cuenta que el escenario se tornó más complejo las últimas semanas.

Según el documento, desde fines del año pasado hasta el 27 de marzo, Misiones tuvo 491 notificaciones de cuadros febriles compatibles con dengue y 20 casos confirmados por laboratorio, habiendo dos serotipos circulantes: DEN-1 DEN-2.

El DEN-3 y DEN-4 completan los cuatro serogrupos; no hay uno que sea más grave que otro, en tanto aquella persona que se infectó previamente de un serotipo y tiempo después se contagia de otro, puede tener un cuadro grave hasta desarrollar hemorragia.

“El número de casos y localidades afectadas desde el inicio de la presente temporada se mantiene bajo en comparación a temporadas previas. Sin embargo, en los últimos meses se ha visto un aumento de los casos en algunas de las provincias del Norte del país. En cuanto a la circulación viral, se observa un crecimiento sostenido de los casos confirmados de dengue con pruebas de laboratorio desde las últimas semanas del 2020 hasta la actualidad. Los serotipos identificados en las localidades con casos confirmados son DEN-1, DEN-2 y DEN-4”, se señala en las conclusiones del Boletín Integrado Epidemiológico, a las que tuvo acceso El Territorio, que cuenta con información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud hasta el día 27 de marzo de 2021.

Posadas y Garupá son los dos municipios con denuncia de casos. Sin embargo, a fines de abril hubo reporte de febriles en Bernardo de Irigoyen, Puerto Iguazú y Concepción de la Sierra, lo cual seguramente será incorporado en los siguientes boletines.

Las provincias indicadas con presencia del vector y con aumento de casos son, además de Misiones, Salta, La Rioja, Formosa, Corrientes y Jujuy. “Se han registrado 701 casos confirmados de dengue, exclusivamente en las regiones NOA y NEA, viéndose afectadas localidades de seis provincias. Se registraron los serotipos DEN-1, DEN-4 y DEN-2, con una predominancia del 95% de DEN-1. Actualmente, se registra circulación viral de DEN-1 en dos localidades de Salta (Colonia Santa Rosa y Embarcación) y en la ciudad capital de La Rioja. Se han registrado casos de DEN-4 en la provincia de Formosa, y casos de DEN-2 en Misiones”, determina el boletín nacional.

No obstante, las cifras de Nación no reflejan la realidad impuesta por otros indicadores como la constante demanda en los laboratorios privados de los test de diagnóstico de dengue y el promedio de 50 bloqueos sanitarios semanales que realiza la Municipalidad de Posadas.

Entre las argumentaciones de Nación respecto de los casos reportados de Misiones, se esboza: “Las autoridades sanitarias de la provincia indican que se trata hasta el momento de casos aislados sin vinculación epidemiológica entre ellos. A su vez, la provincia de Córdoba notificó un caso confirmado en la semana 11 con antecedente de viaje a la provincia de Misiones”.

Eliminar los criaderos de mosquitos sigue siendo el gran desafío, sobre todo en otoño porque aun con el descenso térmico cada vez hay más demanda de PCR en laboratorios ante la sospecha y pedidos de fumigación. “En el otoño es cuando más mosquitos hay, así también como hay más ratas en el ambiente y mayor diversidad. Porque se van acumulando las cohortes del verano y en invierno cuando baja un poco la temperatura, porque al mosquito tampoco le viene bien temperaturas tan altas, porque las temperaturas elevadas producen un estrés térmico sobre la población de mosquitos. Entonces cuando viene el otoño, que encima hay más humedad, se los percibe con mayor presencia y además son más abundantes”, había manifestado en una entrevista con este medio días atrás, Nicolás Schweigmann, investigador independiente del Conicet, miembro del Grupos de Investigación sobre Mosquitos en Argentina (Gima).

Brote en Formosa

Entre las semana 49 del año pasado y la primera semana epidemiológica de 2021, en la localidad de Estanislao del Campo, departamento de Patiño (Formosa), tuvo lugar un brote con la ocurrencia de ocho casos confirmados por laboratorio del serotipo DEN-4. “Sumado a ello, se ha notificado un caso del mismo serotipo en la provincia de Santa Fe, con antecedente de viaje a Formosa. Adicionalmente se confirmaron dos casos confirmados con serotipo DEN-4 en la localidad Ibarreta del departamento de Patiño”, detalla el boletín nacional.