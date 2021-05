Por iniciativa de una alumna, un curso comenzó a aprender lengua de señas

miércoles 05 de mayo de 2021 | 2:15hs.

El confinamiento por Covid-19 se transformó en tiempo bien invertido para muchas personas, quienes decidieron utilizarlo para aprender alguna nueva habilidad o actividad recreativa. Esto se vio reflejado no solamente en los adultos, sino también en los niños, donde la creatividad en muchos casos salió a flote en su máxima potencia.

Este fue el caso de una niña de 5º grado de la Escuela Normal 14 de San Pedro, quien a través de tutoriales de internet aprendió lengua de señas y despertó curiosidad e interés en sus compañeros de curso y también del docente a cargo, que no pudo hacer ojos ciegos a lo que estaba ocurriendo. Hoy todo el grado practica en sus ratos libres esta forma de comunicarse que tienen las personas sordomudas y juntos aprenden lo básico.

Juan Marcial, docente de la escuela, dialogó con El Territorio y comentó sobre la iniciativa que atrapó a todos y que se volvió un aprendizaje conjunto: “Ellas (sus alumnas) ya sabían el abecedario y decir sus nombres en lengua de señas argentina. Eso llamó la atención de los demás alumnos y juntos fuimos agregando números, los días de la semana y aprendimos a saludarnos. Como maestro no podía dejar pasar esto que los alumnos fueron incorporando y ahora juntos vamos avanzando”.

Cabe aclarar que la iniciativa no forma parte de la currícula de la escuela, es decir no está incluida como materia y por lo tanto no se dicta de manera formal ni con la presencia de personas de la comunidad sorda, sino que se trata de una iniciativa nacida de los alumnos que cuenta con el acompañamiento del docente a cargo.

Juntos a la par, llevan adelante esta tarea desde la responsabilidad y el respeto con el objetivo de que pueda resultar de utilidad para todos y así contemplen la inclusión en todos los ámbitos de la vida.

“Teniendo en cuenta la faceta de la inclusión, sabemos que hay muchas personas sordas, yo tengo experiencias con familiares y es difícil comunicarse, uno siempre busca la forma pero ésta es una manera más formal para que aprendamos y podamos comunicarnos con las demás personas. No estoy formado para esto pero sí me interesa que los niños y niñas que están en mi grado conozcan que hay otro tipo de lengua y les sirva para comunicarse con personas de la comunidad sorda”, señaló Marcial.

Inclusión y práctica

Lo que van aprendiendo lo van utilizando en la rutina diaria dentro del grado. Por ejemplo, el saludo lo hacen con señas y -con el objetivo de no molestar a los demás compañeros- se ingenian para preguntar o pedir ayuda con señas, resultando una actividad que se torna muy dinámica.

En tanto que el docente, mediante la asistencia de algún colega que estudia la carrera profesorado de Intérprete de Señas Argentina/Español, que se dicta en la localidad o viendo tutoriales, se asegura de que las señas sean interpretadas de forma correcta.

“Lo bueno es que con lo poco que fuimos trabajando, ellos utilizan la creatividad y como conocen todo el abecedario, hablan con señas. De seguido observo cómo se piden ayuda utilizando las señas y así también mantienen la distancia. La verdad me gustó mucho la actitud de los padres que no solo se centraron en la tarea de la escuela o la casa, sino que aprendieron algo nuevo y qué mejor que algo que nos lleve a ser más inclusivos”, reflexionó Juan.

En una sociedad en la que a diario predominan las malas noticias, este tipo de historias suponen una motivación y un recordatorio de que aún hay mucho por hacer y muchas maneras de contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. En este caso, la predisposición que surgió de una alumna se trasladó a sus pares, docentes y familiares, quienes se lanzaron a incursionar en algo desconocido pero beneficioso para todos.

En San Pedro, son varias las personas que cursan la carrera Profesorado de Intérprete Universitario en Lengua de Señas Argentina/Español, dictado por la universidad Nacional de Misiones (Unam) desde la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, siendo una de las únicas ofertas académicas de estas características dictada en la zona.