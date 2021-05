El día de Star Wars en la tierra colorada

martes 04 de mayo de 2021 | 16:11hs.

El Día de Star Wars es un día de celebración en homenaje a la franquicia creada por George Lucas. Fue creada por fanáticos de la serie de películas y posteriormente difundida a través de las redes sociales. Este año nos acercamos (a la distancia permitida por los protocolos sanitarios y en un lugar al aire libre) a Diego Jaquier, uno de los más reconocidos fans de la franquicia en Misiones, para que nos cuente de que se trata esta celebración.

Como contó Jaquier, el Star Wars Day nació a raíz de una publicación en el diario británico London Evening News del 4 de mayo de 1979. Se trataba de una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país. "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", decía el escrito que dio lugar a un juego de palabras entorno a la frase "May the Force be with you" ("Que la Fuerza te acompañe").

En 2011 el Toronto Underground Cinema organizó un festival de cine este día de fiesta, y desde entonces multitud de empresas aprovechan la ocasión para ofrecer ofertas y descuentos especiales en sus productos de Star Wars. Los fanáticos del «lado oscuro» celebran desde el estreno en 2005 de Star Wars: Episode III, Revenge of the Sith el 5 de mayo como «Revenge of the 5th», un día para conmemorar a los Sith.

El 4 de mayo de 2015, los astronautas en la Estación Espacial Internacional vieron películas de Star Wars y también se realizaron otras celebraciones alrededor del mundo.