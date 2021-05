Prorrogan hasta el 21 de mayo la inscripción a las becas Progresar

martes 04 de mayo de 2021 | 13:25hs.

La fecha final de inscripción al programa de becas Progresar fue prorrogada hasta el 21 de mayo, informó este martes el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a través de un comunicado.

Para aquellos mayores de 18 años, que aún no se hayan inscripto, podrán recibir acompañamiento del equipo técnico del programa Estudiantes Misioneros, en todas las redes sociales, y al correo [email protected] o ingresar a la página progresar.educacion.gob.ar.

Estas becas están destinadas a apoyar las trayectorias de los estudiantes mayores de 18 años que se encuentren cursando sus proyectos de educación obligatoria, cursos de formación profesional o un nivel superior.

Cuenta con cuatro líneas específicas para cada nivel, el Progresar Superior para estudiantes terciarios y universitarios; Progresar Obligatorio para el término de los niveles primarios y secundarios; Progresar Enfermería para los estudiantes que transcurran dicha carrera y; la última línea reforzada a partir de este año, Progresar Trabajo para jóvenes estudiantes de cursos de formación profesional, se detalló.

Padres monoparentales con hijos menores de 18 años que reciban algún beneficio de ANSES, podrán acceder a estas becas en el caso de que estén matriculados en un centro educativo. También están, involucrados estudiantes vulnerables como, personas transgenero, con discapacidad, pertenecientes a pueblos originarios o refugiados, las cuales no tienen límite de edad para acceder al programa, añade el comunicado.

Para acceder al programa, se debe estar matriculado en un centro educativo, ser argentino/a, nativo/a, naturalizado/a, extranjero/a con residencia legal de 2 años en el país y tener DNI; ser mayor de 18 hasta los 24 años cumplidos, el límite de edad sube hasta los 35 años en el caso de personas monoparentales con hijos menores de 18 años; no sobrepasar el límite 40 años sin trabajo formal registrado, las personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas y estudiantes de enfermería no tienen límite de edad para acceder. Además, el ingreso familiar no debe ser superior a 3 (tres) Salarios Mínimo, Vital y Móvil ($21. 600).

Para realizar la inscripción al programa se debe ingresar a https://estudiantes.edu.misiones.gob.ar/ o https://progresar.educacion.gob.ar/, y seguir los pasos indicados.