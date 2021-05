Sedoff: “Las escuelas han funcionado como centro de detección y no de contagios”

martes 04 de mayo de 2021 | 12:01hs.

El Consejo Federal de Educación se volverá a reunir con los ministros de Educación de todo el país con la participación del Ministro de Nación. El objetivo es analizar la situación epidemiológica de cada provincia y de esta manera determinar cómo continuará el desarrollo de las clases.

Miguel Sedoff, ministro de Educación de la provincia de Misiones, comentó: “Nosotros tenemos una situación epidemiológica estable que nos permite mantener una presencialidad cuidada como venimos haciendo desde el 9 de marzo. En principio no habrá cambios, estamos conformes porque no hemos tenido contagios en estas 10 semanas de inicio de clases sobre un total de 400 mil alumnos estamos teniendo 173 casos positivos”.

Además destacó que los contagios que existieron se dieron por contacto social “y no intraescolares, las escuelas han funcionado como centro de detección y no de contagios. Nuestro planteo es que creemos que es necesario preservar la autonomía provincial porque somos nosotros los responsables del sistema educativo, hay que respetar la diversidad de contexto”.

“Nosotros estamos trabajando en continuar con esto, es un tema que trasciende a toda la sociedad y siempre estamos trabajando para ver de qué manera podemos ir mejorando la presencialidad”, remarcó.

A su vez el ministro acentuó que se está llegando a un 100 por ciento de presencialidad si es que continúan las condiciones epidemiológicas de la misma manera, “pero el 50 por ciento de las escuelas están trabajando con este porcentaje y el otro 50 por ciento con una presencialidad alternada. Hay tres elementos a tener en cuenta para configurar el espacio físico en el cual se desarrollan las clases como son la ventilación, el distanciamiento y el uso del barbijo”.

“Los municipios más chicos con pocas escuelas están trabajando al 100 por ciento como en Loreto, Salto Berrondo, Los Helechos, Concepción de la Sierra. Además hay que destacar que habíamos puesto la presencialidad no obligatoria pero los chicos van igual, no significó que no asistan sino que los que pueden van y eso marca la importancia que le dan a la educación”.

Firma de convenio

MiguelSedoff a su vez informó que se está trabajando en volver a la normalidad dentro de lo posible, “hoy firmamos un convenio para transformar la educación secundaria con una innovación en 50 escuelas de la provincia que vamos a trabajar en la formación docentes, cambio de gestión y en los dispositivos de tecnología, lo que implica una transformación del 15 por ciento en toda la provincia”.