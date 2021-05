A nivel nacional, preocupa la saturación de las UTI

martes 04 de mayo de 2021 | 6:04hs.

La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati) presentó un informe ayer en el que remarca la preocupante situación de los sistemas sanitarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y las provincias de Buenos Aires, Mendoza y San Juan, que supera el 90% de ocupación de las terapias intensivas. Son los tres distritos más complicados del país. Misiones en este inicio de mes, se encuentra lejos de esta situación ya que al cierre de la semana pasada la ocupación de camas críticas en la tierra colorada era de un 43%. Cifra que disminuirá a partir de hoy, cuando se incorporen al sistema de forma definitiva las 40 camas nuevas que tendrá el Samic de Oberá, y que serán presentadas esta tarde.



Según un relevamiento realizado por la Sati a hospitales públicos y privados de todo el país el 30 de abril que, si bien no contempla a todas las instituciones, aclararon, es “una foto” de la realidad de muchos centros de salud, marca que la ocupación promedio de camas críticas en Argentina es del 87%.



En el muestreo respondieron en forma voluntaria la entrevista 171 unidades de terapia intensiva (UTI), de las cuales 90 (54%) eran de hospitales públicos y 81 (47%) de privados, lo que representa un total de 3.246 camas, observándose una tasa de ocupación promedio del 87% a nivel nacional. De esa ocupación, el porcentaje de pacientes internados con Covid-19 fue del 61%, de los cuales el 79% requirió asistencia respiratoria mecánica (ARM). La capacidad de expansión promedio de estas instituciones era del 14%.



Las provincias más críticas

El informe, que aclara que “es sólo una muestra, por lo que no es prudente extraer conclusiones por encima de las estadísticas oficiales”, señaló que en las UTI que respondieron de la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Mendoza y San Juan la ocupación de camas al 30 de abril era superior al 90%, mientras que de otras jurisdicciones estuvieron por debajo del 70% (Jujuy, Río Negro, Salta, Santa Cruz).



De las que superaron el 90% la región más crítica es el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), donde respondieron la encuesta 47 UTI que representan 1.139 camas, en las cuales la ocupación al 30 de abril era del 97% promedio (Buenos Aires 95% y ciudad de Buenos Aires 96%).



En la encuesta, la Sati informa que “el 64% de las instituciones (públicas 59% y privadas 68%) no contaban con ninguna cama disponible”.



“El porcentaje de pacientes con Covid-19 en estos centros de salud fue de 77,7%, y el requerimiento de ARM fue del 84%. El porcentaje de expansión de camas fue del 7%”, describieron.



En referencia al promedio de edad, en este informe arrojó que fue de 54 años (con un margen de más/menos 9 años), un año más que lo que había arrojado el informe anterior de mediados de abril.



Qué pasa en Misiones

Si bien las conclusiones difundidas del informe no hablan de Misiones, y es porque que se centran en los distritos más críticos, en la tierra colorada el sistema sanitario está trabajando con holgura. La ocupación de camas críticas ronda entre el 40% y el 50%, lejos de la saturación. El jueves pasado, último dato oficial al que se tuvo acceso desde El Territorio, la ocupación de camas críticas era del 43%.



Esta situación se da en primer lugar porque los casos graves de Covid-19 se mantienen estables, en una meseta, al igual que los contagios de la enfermedad.

