Sudamericana: El Rojo va por más

martes 04 de mayo de 2021 | 6:01hs.

Independiente, sin su entrenador Julio César Falcioni, quien permanecerá en Buenos Aires por un problema personal, visitará hoy a Bahía de Brasil por la tercera fecha de la Copa Sudamericana donde defenderá el liderazgo del grupo B.



El partido se jugará desde las 19.15 en el estadio de Pituaçu de la ciudad de Salvador, al norte de Brasil, con el arbitraje del chileno Roberto Tobar y transmisión de ESPN y Directv Sports.



El Rojo es el líder del grupo B con puntaje ideal luego de los triunfos ante Guabirá en Bolivia y Montevideo City Torque en Avellaneda, ambos por 3-1.



El equipo de Julio César Falcioni, quien nuevamente estará ausente por un problema personal, defenderá la punta en una complicada visita a Bahía, que lo persigue con 4 unidades.



La derrota del domingo ante Atlético Tucumán (1-0) por la Copa de la Liga Profesional complicó los planes de Independiente ya que no depende de sí mismo para clasificar y el próximo fin de semana está obligado a ganarle a Huracán, como visitante, y esperar otros resultados.



Independiente, que será conducido por Pedro Monzón (Omar Píccoli sigue aislado por Covid-19), tampoco encuentra el funcionamiento y en los últimos partidos del torneo local exhibió un flojo nivel sobre todo en la generación de ataque.



El plantel contará con los regresos de Juan Insaurralde, Pablo Hernández y Adrián Arregui pero no viajaron Lucas Rodríguez (lesión muscular) ni Jonathan Menéndez, recién recuperado de coronavirus.



Bahía debutó con un empate (1-1) en Uruguay contra Montevideo City Torque y luego goleó a Guabirá, el rival más flojo del grupo, por 5-0, como local.



Los brasileños llegaron hasta los cuartos de final de la edición 2020 y fueron eliminados por el campeón, Defensa y Justicia.



En el plano local, el equipo bahiano perdió la primera final del torneo estadual contra Ceará (rival de Arsenal de Sarandí) por 1-0, como local.



Newell’s quiere sumar en Chile

Palestino de Chile, que perdió sus dos partidos, recibirá hoy a las 22 hora local (23 de la Argentina) a Newell’s, que empató uno y cayó en otro, por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana.



El partido, que se jugará en el estadio El Teniente, de la ciudad trasandina de Rancagua, situada a 87 kilómetros al sur de Santiago de Chile, será arbitrado por el peruano Víctor Carrillo Casanova y televisado por las señales de cable Espn 3 y Directv Sports.



Newell’s está tercero con 1 punto, fruto del empate sin goles de la primera fecha como visitante de Atlético Goianiense, en Brasil. Después, cayó como local por 3-1 ante el puntero Libertad de Paraguay, que lidera el grupo con 6 unidades.



El conjunto rojinegro, que viene de caer goleado 3 a 0 por Rosario Central en el clásico rosarino, pidió atrasar el horario del partido, que comenzará a las 22, hora de Chile, o sea, a las 23 de Argentina.



El director técnico de la lepra, Germán Burgos, que no contará con los suspendidos Pablo Pérez y Manuel Capasso, expulsados por doble amonestación en la derrota contra Libertad, anticipó que “vamos a poner gente renovada”.