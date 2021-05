Noelia Marzol dejó de bailar en teatro por contracciones

martes 04 de mayo de 2021 | 6:00hs.

Noelia Marzol entró en el octavo mes de embarazo y ya comenzaron las primeras contracciones. Por eso, le indicaron reposo y le prohibieron que siguiera bailando en la obra de alto voltaje que protagoniza, Sex.



Muy triste por no poder seguir en movimiento, la bailarina contó cómo está atravesando el reposo en su casa. “Estoy un toque triste. Después de las contracciones, no me autorizan a bailar hasta la semana 36”, admitió en Instagram.



Noelia remarcó que hará todo lo que está a su alcance para cuidar al bebé que viene en camino. “El amor es más fuerte, a bancarla”, afirmó, contundente.



Y se despidió explicando cuándo le explicaron que podrá volver a ponerse en movimiento. “Puedo seguir bailando después de la semana 36 cuando deje de haber peligro de parto prematuro. La actividad física está recomendada en los embarazos saludables. Pero estuve con muchas contracciones...”, aseguró.