Darín vacunado: “Da un poco de alivio, pero nadie se salva solo”

martes 04 de mayo de 2021 | 6:00hs.

En medio del aumento de contagios de coronavirus que afecta al país, pero esperando su turno y sin ningún tipo de privilegio, ayer Ricardo Darín se dio la primera dosis de la Sputnik V en la Ciudad de Buenos Aires. Así lo anunciaron en Intrusos, donde mostraron las primeras imágenes del actor al momento de ser inoculado.



“Me vacuné hoy a la mañana y la verdad, bárbaro. Fue fantástico, muy bien organizado, la gente toda divina, muy amable, fue perfecto. Cuando te anotás, te dan a elegir, y elegí la Rural porque me queda cerca y además porque un amigo se vacunó ahí y me dijo que la organización era perfecta, así que fui para ahí”, expresó el actor de 64 años, horas más tarde, en diálogo con el programa de Fabián Doman por Radio La Red. Y agregó, en tono de broma: “Más allá de las boludeces a las que estoy acostumbrado, estoy bien. Le hice caso a mi médica de cabecera, que me dijo que me cubriera con unos paracetamol por algún posible pico de fiebre”. En esa línea, el actor contó sus sensaciones luego de recibir su vacuna: “Contento no es un término que utilizaría. Por supuesto que siento un alivio por mi familia, que se empieza a preocupar por uno. No hay que bajar la guardia, hay que seguir con todos los protocolos, pero lo que me preguntaba cuando me asignaron el turno es cuál es el porcentual de gente que ya está vacunada, que lo necesitaría antes que yo. Es una pregunta obligada, por una cuestión ética, que te tenés que hacer. Me tranquilizaron algunos con los que hablé que la vacunación se está acelerando. Me preocupa el entorno, porque acá nadie se salva solo”.



Y agregó, en referencia a sus proyectos laborales: “Da un poco de alivio porque yo estoy encaminado a un trabajo donde voy a estar rodeado de muchas personas. Vamos a empezar un rodaje muy pronto y es un atmósfera en la que convivís con más de 80, 100 personas por día. Eso, sumado a que tuve unos cambios en mi salud con el tema de la hipertensión, se aceleraba un poco las líneas a la zona de riesgo, entonces había mucha gente preocupada. Yo confieso que no estuve preocupado porque nunca me descuidé”.



Días atrás, en una entrevista radial con Catalina Dlugi (Agarrate Catalina, La OnceDiez), el actor había contado detalles de su vida conyugal. “Una vez más, agradezco profundamente estar cerca de Florencia (Bas). Porque la vida al lado de ella es genial en muchos sentidos. A mí me ha rescatado de setenta mil cosas. Nuestra dinámica del vida, como en casi todos los casos, no es estar las 24 horas del día juntos. Entonces ahí está puesta a prueba la relación”, dijo.



“Y eso no significa que no tengamos roces o que uno en algún momento no se harte un poco de escuchar al otro todo el día”, admitió sobre los escollos de la cuarentena. Para sortearlos, Darín dijo que la receta que aplicaron fue “con mucho amor, porque nos queremos mucho, nos conocemos, hay mucho humor. A veces nos miramos y somos dos viejitas mirando televisión y nos causa gracia. Son cosas que le pasan a todo el mundo y que son pruebas, muy a fondo, de una relación. Y creo que nosotros nos sacamos una nota bastante buena”, consideró.