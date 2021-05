Equipo misionero de robótica busca acceder a otro Mundial

martes 04 de mayo de 2021 | 6:04hs.

Con la experiencia de haber conseguido ganar la instancia nacional de la Copa de Robótica en 2019 y representar al país en el Mundial, Misiones se prepara para conseguir un nuevo título esta vez con un equipo renovado y con mucho entusiasmo en la edición 2021.



La copa comenzó ayer y se extiende hasta junio con representantes de las 24 jurisdicciones. En diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, uno de los mentores del equipo de la tierra colorada, Ulises Ávalos, comentó que la modalidad en esta oportunidad es virtual. El equipo además está compuesto por el también mentor Fernando Sebastián Tamis y los participantes Franco Joaquín Aguirre Elizalde, Jéssica Itatí Balmaceda, Ramiro Uffelmann, Orlando Nicolás Ferreyra y Kiara Analía Tabárez.



“Son distintos desafíos que se van desarrollando tanto de manera sincrónica como asincrónica cada semana para ir sumando puntos para su equipo”, explicó Ulises sobre la modalidad de trabajo.



Además, cada semana habrá Premios Robóticos para destacar a los ganadores de los desafíos semanales. Cada equipo -conformado por tres a cinco estudiantes más un mentor- llevará adelante las misiones, aplicando conocimientos de programación y capacidad estratégica y evaluando el impacto obtenido en sus comunidades.



La primera edición de esta copa fue en 2019, resultando ganadora Misiones y el año pasado no se realizó por la pandemia del coronavirus. Sobre el triunfo de sus coterráneos, el mentor destacó: “Ese año fue una sorpresa por la evolución que mostró Misiones tanto a nivel competitivo como de conocimiento, dejó asombrados a los misioneros y a las otras provincias. Ahora vamos por nuestra segunda parte”. Ese año la competencia mundial se realizó en Dubai (Emiratos Árabes).



La Copa Robótica 2021 busca acompañar la implementación de nuevas tecnologías en el sistema educativo e inspirar habilidades fundamentales para las sociedades del futuro. El certamen propone utilizar herramientas de programación y robótica para encontrar soluciones a grandes desafíos mundiales, fundamentalmente relacionados a la pandemia del Covid-19, al mismo tiempo que afianzan habilidades como la creatividad, la colaboración y el trabajo en equipo.



El equipo que se consagre campeón representará a la Argentina en el Mundial de Robótica First Global Challenge 2021, que se desarrollará también de manera virtual del 27 de junio al 18 de septiembre, con la participación de más de 100 países. Educabot, que recientemente obtuvo la certificación internacional de STEM.org, es el partner argentino de First Global Challenge y desde hace cinco años coordina y acompaña al equipo de chicos que representa al país.