Brasil: temen que las marchas aceleren el ritmo de contagios

martes 04 de mayo de 2021 | 6:02hs.

Las marchas bolsonaristas del pasado fin de semana a favor de una intervención militar contra las cuarentenas en Brasil, con miles de personas en las calles y sin barbijo en grandes ciudades, amenazan con aumentar los contagios y anticipar las previsiones para alcanzar los 500 mil muertos por Covid-19, afirmaron ayer expertos en salud.



Mientras tanto, el gobierno enfrenará hoy las primeras audiencias de la comisión del Senado que investiga la gestión del Ministerio de Salud y el presidente Jair Bolsonaro en la pandemia.



“Los más optimistas dicen que en agosto llegaremos a los 500 mil muertos y los más pesimistas calculan que en junio”, dijo el infectólogo Marcos Boulos, especialista del Centro de Contingencia de coronavirus en el estado San Pablo.



Según Boulos, podrá haber menos velocidad de aumento de las muertes a raíz de la vacunación pero será necesario otro período de cuarentenas y confinamiento como en Portugal y el Reino Unido.



“Aquí nuestro presidente no quiere saber de eso de cerrar todo por un mes para quebrar el contagio y los estados también han quedado a contramano del control pandémico”, indicó el especialista.



Brasil llegó el 29 de abril a los 400 mil muertos por la pandemia 37 días después de haber marcado los 300 mil, mientras para llegar a los primeros 100 mil debieron pasar 149 días y para pasar de 200 mil a los 300 mil se necesitaron 76 días.



Con 76% de ocupación hospitalaria, el colapso sanitario de marzo y abril se redujo lentamente en el estado de San Pablo, que tiene 46 millones de habitantes, similar a la Argentina, y se acerca a los 100 mil muertos.



Pero el jefe del centro de contingencia contra el coronavirus de la ciudad, Paulo Menezes, de la Universidad de San Pablo, afirmó que el escenario de contagios se agravará a raíz de las manifestaciones del domingo pasado.



“Por ejemplo, la situación en San Pablo viene mejorando pero en las últimas dos semanas retomamos actividades no esenciales, comercio y servicios, con aumento de circulación de personas; estas manifestaciones pueden interrumpir la mejoría en los índices, son miles de personas en todo el país sin máscara, aglomeradas”, afirmó Menezes.



Simpatizantes de Bolsonaro salieron a las calles el sábado para pedir que el presidente intervenga con las Fuerzas Armadas para obstruir los decretos de cuarentenas en estados y municipios, a raíz de una declaración de la semana pasada del mandatario en ese sentido.



Ayer Bolsonaro dijo en el Palacio de la Alvorada que no quería comentar el asunto con sus seguidores. Su actuación ante la pandemia tendrá hoy el primer testimonio en su contra en la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado.



Será escuchado el ex ministro Luiz Mandetta, del derechista partido Demócratas, quien renunció hace un año luego de negarse a aplicar como política pública la adopción de remedios antipalúdicos como la hidroxicloroquina, que impulsaba el presidente.



El jueves lo hará el sucesor de Mandetta, Nelson Teich, y la próxima semana Eduardo Pazuello, el general en actividad que fue reemplazado en marzo, en pleno colapso sanitario, por el cardiólogo Marcelo Queiroga.



La comisión busca información sobre si el gobierno fue omiso frente al peligro de la pandemia y si el presidente trabajó para ello.