Aporte Solidario: habrá fiscalizaciones para evasores

martes 04 de mayo de 2021 | 6:02hs.

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Mercedes Marcó del Pont, afirmó ayer que el organismo “notificó el inicio de fiscalizaciones integrales” a los contribuyentes que no pagaron el Aporte Solidario y Extraordinario, que generó ingresos por más de 223 mil millones de pesos gracias al cumplimiento de alrededor del 80% del universo potencial alcanzado por la ley.



“Ya se notificó el inicio de fiscalizaciones integrales a muchos contribuyentes con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos en todo el país que no presentaron su declaración jurada ni pagaron el Aporte”, señaló Marcó del Pont.



Estos procedimientos se canalizan a través de la Dirección General Impositiva (DGI), analizando el patrimonio de quienes no cumplieron con sus obligaciones durante un plazo aproximado de 150 días, durante los cuales se puede solicitar información detallada a los presuntos evasores.



De todas formas, la funcionaria se mostró satisfecha con el resultado preliminar del pago del Aporte Extraordinario: “La mayoría de los contribuyentes alcanzados asumió su compromiso y cumplió. Los datos preliminares muestran que 10 mil individuos con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos ya pagaron”, detalló.



En este sentido, subrayó que “es una muy buena noticia, son fondos con destino específico que asistirán en la pandemia”.



Además la funcionaria precisó que “$130.000 millones, es decir el 58% de los fondos totales, ingresarán a través del Plan de Facilidades de Pago. Tomamos una buena decisión al ofrecer ese mecanismo que facilitó la cobrabilidad”, señaló Marcó del Pont.



La Afip ofreció a los contribuyentes alcanzados la posibilidad de pagar un anticipo del 20% y luego financiar el saldo restante en hasta cinco cuotas.



La funcionaria detalló que los restantes $93.000 millones, es decir el 42% de todos los recursos generados por el Aporte, ya fueron ingresados por los contribuyentes alcanzados.



“Los resultados son preliminares porque existe un grupo de contribuyentes con patrimonios superiores a 200 millones de pesos que no cumplió con sus obligaciones o inició acciones legales para no pagar”, añadió la titular.



La funcionaria definió como “muy progresiva” a la ley que aprobó el Congreso Nacional para mitigar los efectos de la pandemia, e incluso aseguró que la Argentina se “adelantó a una decisión que está en discusión en varios países”.



El Aporte Solidario y Extraordinario alcanza a las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, y a las personas humanas y sucesiones indivisas no residentes, por la totalidad de sus bienes en el país, siempre que los mismos superen la suma de 200 millones de pesos.