Sereno rescató un oso melero en la zona urbana de San Pedro

lunes 03 de mayo de 2021 | 16:26hs.

Un oso melero apareció en el barrio 29 de Junio de San Pedro, llamando la atención de los perros que con los ladridos, a su vez, despertaron el interés del sereno que custodia las cuadras del mencionado complejo, quien apartó a los canes y encaminó al animal silvestre hasta su vivienda donde logró atraparlo y avisar a guardaparques que se desempeñan en el parque Araucaria, quienes lo trasladarán al Centro de Recría el Puma para que reciba atención veterinaria.

La sorpresiva aparición ocurrió en horas de la noche cuando Ramón Terra, realizaba su recorrido y noto que los perros atacaban a un animal, razón por la cual se cree que presentaba una herida en la cabeza.

"Cuando escuché que los perros ladraban mucho, fui a ver y la razón era el oso melero. Le repunté hasta mi casa con la ayuda de otro sereno, logre separarlo de los perros y atraparlo con una soga. Estaba herido, lo puse en una jaula y llamé a los guardaparques", contó Terra a El Territorio.

Hace un tiempo atrás el mismo vecino rescató a un Hurón, situación que no le resultó tan extraña como encontrarse con un oso melero. "Me parece raro que un oso melero ande por el pueblo. La verdad que me alegra mucho haber asistido en primera instancia y que ahora reciba atención adecuada y vuelva a su hábitat", reconoció con alegría.