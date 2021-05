Adultos mayores: el vacunatorio en un comedor del barrio Santa Rita

lunes 03 de mayo de 2021 | 12:15hs.

Personas mayores de 65 años. Personas de 80 años. Personas que no tuvieron posibilidad de anotarse a través de la aplicación, que no tienen celular inclusive. Primera vez que se hizo el vacunatorio en un barrio con gran cantidad de adultos mayores.

En el barrio, el comedor La Familia funciona hace 26 años y siempre fue lugar de distintos operativos de salud pública. Doña Kita, la responsable del comedor, se mostró feliz de la convocatoria que se concretó mediante mensajes por los celulares y sobre todo por el boca a boca.

El comedor La Familia asiste a 230 personas, de los cuales 130 son chicos "Damos almuerzo merienda", dijo Cerveliana López, más conocida como Kita.

Unas 50 dosis y gente en la calle

Según explicó Liliana Palma, del Concejo Deliberante, en principio, eran 50 las dosis de la vacunas chinas, las Sinopharm, pero luego se informó que 50 personas ya estaban pre-anotadas y más las 32 que se anotaron esta mañana en el comedor, obligó a que las autoridades de Salud Pública elevarán a poco más de 80 las dosis previstas para inocular por primera vez a los adultos mayores de un sector del barrio Santa Rita, entre las avenidas Ituzaingó, Bustamante y Zapiola. Y finalmente, todo tan cambiante como el mismo virus, las autoridades de Salud Pública arribaron al barrio con la cantidad que estaba prevista inicialmente, es decir, unas 50 dosis.

Las personas estaban primero en el frente, pero luego fueron ubicadas en la calle a la espera de las enfermeras de Salud Pública. Silvano Alvarenga, de 82 años, Doña Marta, de 72 y otra abuela, Mateda, de 84, eran los más veteranos de los presentes para vacunarse.

Y una de ellas, de las mujeres ancianas, dijo que no durmió en toda la noche para no llegar tarde a la convocatoria. La desesperación de la nueva normalidad, sin dudas. Dos enfermeras fueron las encargadas de la vacunación. Ahora deberán esperar tres meses para vacunarse por segunda vez, mientras, deberán cuidarse al extremo contra el coronavirus que no da tregua en todo el mundo.