El día que Gabi Deck anotó 41 puntos enfrentando al Coatí en Eldorado

lunes 03 de mayo de 2021 | 9:54hs.

El pasado viernes, finalmente se dio el tan esperado debut de Gabriel Deck en la NBA disputando los primeros minutos en su nuevo equipo, Oklahoma City Thunder de la NBA. Antes de arribar a la mejor liga de básquet del mundo, el talentoso jugador santiagueño supo destacarse en la selección Argentina, Real Madrid de España, San Lorenzo de Almagro y, en sus inicios, Quimsa de Santiago del Estero.

Precisamente en su etapa de formación en el club del Norte de la Argentina, en el 2011 un joven Gabriel Deck de 16 años visitó la provincia de Misiones para disputar el Campeonato Argentino de Clubes de Básquet U-17 en la ciudad de Eldorado, Torneo en el que su equipo cayó en las dos ocasiones que enfrentó al club anfitrión, El Coatí.

El encuentro más recordado es en el que ambos equipos compitieron por el tercer puesto del certamen, y pese a una gran actuación de Deck y otras estrellas con las que contaba Quimsa, El Coatí se quedó con un lugar en el podio, venciendo al club santiagueño por una diferencia de cuatro puntos, 80 a 76.

“En ese momento él (Gabriel Deck) ya era un animal, lo defendimos bárbaro y metió 41 puntos. Era muy difícil de defender, ya tenía 2 metros, ese pase en potencia atacando al cesto, tiraba de tres puntos y jugaba de espalda y de frente”, recordó Mariano Marcos, ex entrenador del equipo eldoradense.

“Vino a jugar tres veces a Misiones y aunque no lo crean un equipo como el nuestro llamado El Coatí, de un rinconcito del país, le pudo ganar siempre”, afirmó con orgullo.

El rival de los misioneros contaba con otros talentosos basquetbolistas tales como José Montero y Juan Perez Carletti, “pero nosotros también teníamos grandes jugadores, de hecho en ese partido a Deck lo marcó Junior Peralta quien hoy es uno de los mejores jugadores de la selección paraguaya”, aclaró.

Sin embargo, la defensa planteada por el entrenador no fue lo único que condicionó al ya destacado basquetbolista santiagueño, dado que la hinchada local lo tomó como principal blanco para lanzar insultos durante el partido con el objetivo de afectar su juego. “Suele pasar, como entrenador me tocó sufrir de visitante y verlo de cerca de local, pero es algo que no nos hace sentir orgullosos”, lamentó el reconocido entrenador.

De promesa a Estrella

Marcos cuenta con un gran talento para explotar las habilidades de los jóvenes basquetbolistas, es por eso que en la actualidad forma parte del staff de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB). Al ser consultado sobre sus expectativas en la trayectoria de Deck luego de conocer de cerca su juego, respondió: “En ese momento era difícil imaginar que llegaría tan lejos, a esa edad son muy chicos pero sí era imparable acá”, sinceró.

“Hoy vemos que hay, como mínimo, 20 jugadores de Argentina , de 17 a 20 años, que podrían jugar en la NBA pero de ahí a que lleguen hay un trecho muy grande”, explicó. “Tienen condiciones para eso sí, pero después no es tan fácil, no depende únicamente de las condiciones atléticas sino de muchísimos otros factores externos”, agregó.

Al referirse a la difícil tarea que tienen las promesas del básquet argentino en el objetivo de alcanzar una carrera exitosa, Mariano suele utilizar como ejemplo a su hijo Juan Ignacio Marcos, ex Coatí y actual jugador del Barcelona de España. “Si me preguntaban hace cinco años atrás si imaginaba que Juani podía estar jugando en el Barcelona, capaz diría que no”, reflexionó.

Además, contó que Juan Ignació compartió entrenamientos con Gabriel durante su participación como Sparring de la selección Argentina, y que incluso le lanzó bromas sobre su mala racha en Misiones. “Le dijo: ‘¿Te acordás del Coatí?’ o algo así. No recuerdo porque fue hace más de tres años atrás”, recordó entre risas Mariano.

Quizás algún día el consagrado basquetbolista se tome revancha contra el humilde club misionero o quizás no tenga tan presente esos recuerdos. Lo cierto es que hoy gracias a su enorme talento y sacrificio, la próxima camiseta amarilla y lila que enfrente, será la de Los Angeles Lakers de la Liga de Básquet más importante del mundo, la NBA de Estados Unidos.