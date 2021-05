Preocupa la proliferación de fiestas clandestinas

lunes 03 de mayo de 2021 | 6:04hs.

Las fiestas clandestinas no dan tregua en la provincia de Misiones y cada fin de semana la Policía de Misiones trabaja en conjunto con los municipios para desarticularlas, teniendo en cuenta en peligro sanitario que suponen para toda la población.



Uno de los procedimientos llevados a cabo en la madrugada de ayer se concretó en la ciudad de Oberá, en donde clausuraron un salón de eventos ubicado por la ruta provincial 5.



Uno de los procedimientos tuvo lugar en la localidad de Bernardo de Irigoyen, en la madrugada de ayer, donde se intervino en una fiesta clandestina en una chacra del paraje Campiñas de Américo.



Al momento de la presencia policial, las autoridades constataron en un local tipo galpón en zona de árboles, que había una cantidad considerable de personas de ambos sexos con vehiculos.



Ante el arribo policial, las luces y la música se apagaron. Y un grupo de aproximadamente 30 personas salieron corriendo hacia el monte enmarañado, permaneciendo en el lugar aproximadamente 50 personas.



De acuerdo a lo comunicado, “se auxilia con linternas y luces de los móviles policiales. En primer lugar se les hace saber el motivo de la presencia policial a las personas que se encontraban en el lugar (tareas prevención covid 19) ya que muchas se dieron a la fuga con sus vehiculos y otras a pie”.



Por otro lado, en la ciudad de Posadas se constató otra fiesta clandestina y se notificó de la infracción al decreto 297/20, ayer a las 5 de la mañana en el barrio Itaembé Guazú.



Había más de 25 personas, incumpliendo con el protocolo de bioseguridad.



Por número de personas en el lugar, se solicitó presencia de personal en modo de colaboración.



Siempre desde el exterior de la propiedad, los policías solicitaron la presencia del propietario del inmueble, quien se identificó y “se invitó a los que no fueran moradores o familiares directos del propietario a retirarse del lugar”. Se indicó que el procedimiento se llevó a cabo con total normalidad.



También en Posadas, se clausuró otra vez un local sobre la avenida Mitre y España donde se constató que no se respetaban las normativas vigentes en cuanto a cantidad de personas por mesas, distanciamiento social y el no uso de tapabocas y protocolos de bioseguridad.



En la noche del viernes también el boliche devenido a bar Metrópolis, ubicado en Posadas, nuevamente fue clausurado por la Policía de Misiones, pero con la particularidad que este vez el cierre se dio cuando en el lugar estaba brindando su show L-Gante, uno de los artistas argentinos del momento.



El pasado sábado 24 de abril, ya habían clausurado el bar por incumplir los protocolos dispuesto por el gobierno para combatir el coronavirus, y anteriormente se había clausurado en el mes de marzo.



Cabe recordar que en la noche del viernes, según se informó desde la Unidad Regional 2 de Oberá, en el marco del operativo de control de pubs, bares y locales gastronómicos, en conjunto con la Municipalidad de la ciudad, por la emergencia sanitaria ante el Covid, se labró el acta por contravención a la resolucion del protocolo municipal.



Por constatarse al momento de la inspección de un espectáculo en vivo con varios grupos, por exceso en la cantidad de personas y la falta de las medidas de bioseguridad permitida para el evento, se procedió a la clausura preventiva del local.