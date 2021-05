Acusado de asesinar a su novia, al banquillo

lunes 03 de mayo de 2021 | 6:03hs.

Un joven de 21 años comenzará a ser juzgado desde hoy como acusado del femicidio de su novia de 15, quien en agosto de 2019 fue golpeada y asfixiada en la casa de la abuela del imputado, en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, cuando se negó a continuar la relación sentimental con él.



El debate, que se realizará de manera virtual debido a la pandemia de coronavirus, estará a cargo del Tribunal Oral Criminal (TOC) 1 de La Matanza, integrado por los jueces Andrea Giselle Schiebeler, Alfredo Pedro Drocchi y Matías Jorge Rouco.



En el banquillo de los acusados estará Luis Tobías Zuchelli, quien tenía 19 años al momento de ser detenido por el homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género de la adolescente Emilce Ayala (15).



La acusación estará a cargo de la fiscal Celia Cejas, quien, al igual que la familia de Ayala, pedirá que Zuchelli sea condenado a prisión perpetua.



Para la fiscal, el imputado enía bien en claro que si ella -por Emilce- no quería retomar la relación la iba a matar, explicó al portal de noticias Télam un pesquisa judicial.



“La pasó a buscar por la escuela, la llevó a la casa de su abuela donde vivía en una pieza del fondo de la casa principal y luego de varias horas la mató a golpes de puño y con un palo de madera, tras lo cual la estranguló manualmente luego de haber mantenido una relación sexual”, indicó un tramo del expediente.



Tras el femicidio, el joven llamó por teléfono a su abuela y le dijo: “Me mandé una macana con Emilce”.



Como el imputado confesó el crimen, los peritajes psicológicos arrojaron como resultado que comprendía la criminalidad de sus actos y los testigos coincidieron en que no asumía el fin de la relación sentimental, el fiscal de Instrucción de Homicidios Dolosos de La Matanza, Claudio Formaro, consideró tener elementos suficientes para elevar el caso a juicio.



Por su parte, el padrastro de Emilce, Sergio, dijo que “espera la mayor de las penas para Zuchelli porque la mató sin sentido y le cortó la vida”. “Estamos todos muy mal todavía por la gran pérdida de un sol de persona. Todos extrañamos a Emilce, las amigas siempre están haciendo cosas para recordarla, era muy alegre y buena persona, no tenía que haber muerto así, de esa manera”, agregó el hombre.