Doble emoción con el rally y el podio de Rudito

lunes 03 de mayo de 2021 | 6:06hs.

Con emociones a flor de piel se vivió ayer la primera fecha del Campeonato Misionero de Rally, que se disputó en el predio Autódromo de Apóstoles y que tuvo como ganador de la general y del Grupo A al binomio Raúl Fagundez-Rafael Ortega (Peugeot 307). Además, para sumar buenas nuevas al automvilismo, el piloto misionero Rudito Bundziak logró su segundo podio en el TC Mouras, en La Plata (Ver aparte).



La dupla de Apóstoles, que volvió al Grupo A, no la tuvo fácil y tuvo que transpirar los buzos para vencer al juvenil debutante Lucas Jambrina que en su primera carrera ,y junto al navegante Juan Pablo Horianski (Renault 18) le dio pelea en 3 de los cuatro PC.



Jambrina, hijo del ex campeón Juan Jambrina, venía ganando la general y el Grupo A por 1s7/10, pero en el PC3 le pegó a un interno con la mala suerte que rompió la dirección de su Renault 18. Fagundez que nunca aflojó el ritmo tuvo su premio y ganó en la primera del año.



“La verdad que no fue una victoria fácil, es muy lindo estar así peleando a la décima al segundo. Creo que nosotros tuvimos una mejor hoja y eso se vio reflejado en el final. Una gran victoria para empezar el año”, explicó Fagundez. Tercero en su debut en la categoría fue el binomio de Montecarlo integrado por Andrés Kruse-Sebastián Mezzorana (VW Gol).



En la AZ Light se impuso el binomio integrado por Javier Holtbach-Sergio Márquez (VW Gol), quien aprovechó la ventaja del primer tramo para luego manejar la carrera y relegar a la segunda ubicación a Ricardo Pernigotti-Ricardo Pzegotski (VW Gol). El podio lo completó Eduardo Bagnerez (Chevrolet Corsa).



En la N3, se impuso la dupla integrada por Rubén Kroch-Javier Suárez (Ford Ka), quien relegó al segundo lugar a la dupla posadeño integrada por Jonathan Neese-Luis García (Citroën C4). Tercero llegó José Luis Prochuk-Hugo Gómez (Ford Ka)



En la N2, venció el binomio integrado por Alejandro y Francisco Répula, segundo llegó Gabriel Vidal Rodriguez-Andrea Maidana (Ford Ka) y completó el podio Ivo Pérez-Pedro Lykus (VW Gol Trend)



En la N6 venció el local Marcelo y Luciano Kaczurek (VW Senda), seguido por Dante Duarte-Raúl Gliñianiuk (VW Gol) y tercero llegó la dupla integrada por Horacio y Andrés Pérez (VW Senda).



Zacharski en las motos

Nicolás Zacharski fue el vencedor de la clasificación general de la E2 en su debut en el rally provincial.“Realmente para mí es muy importante, no pensé debutar así. Es una modalidad totalmente diferente a lo que yo hago que es el motocross y la clave fue la concentración”, indicó Zacharski. El podio de la E2 lo completaron Seudónimo Tornado y Jordan Correa.



Los otros ganadores de la categoría motos fueron en la E1 venció el local Adrián Sansaloni, en la E3 se impuso Julian Barrios Elizalde, y en la E4 ganó por primera vez Jorge Kachuk.



Homenaje

Los Amigos de Siempre, el equipo que atendía el auto de Horacio “Toro” Pérez, llevaron hasta Apóstoles el VW Gol con el que el fallecido piloto corrió hasta el 2019 y en forma de homenaje hicieron de auto cero de la carrera. Al finalizar la jornada la Ampynar entregó una copa a la familia del fallecido piloto ante el aplauso cerrado de los presentes.



La próxima fecha será en escenario y fecha a definir por la organización.



Mira el Alto Paraná

La segunda fecha del Misionero de rally todavía no tiene escenario, pero todo indica que sería en Eldorado.



Y el escenario posible es el autódromo de la ciudad del Alto Paraná, ya que no se utilizará el circuito en el Campeonato Misionero de Pista en este calendario y de esta manera podría adaptarse para realizar la fecha del rally.

Continúa encendido