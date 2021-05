Mahira la rompió, está tercera del mundo y sueña

lunes 03 de mayo de 2021 | 6:01hs.

Fue por más y lo conquistó. La atleta obereña Mahira Bergallo (20) sorprende en cada presentación y ayer no fue la excepción: logró ganar la prueba y quebrar nuevamente su mejor marca al alcanzar los 7,76 metros en lanzamiento de bala en el Open Fadesir de atletismo adaptado, “Presidente Vitaliano Brandoli” en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), en Buenos Aires.



Esto la lleva a seguir como número uno del mundo en sub 20 en PC (parálisis cerebral) y de estar entre el 7 y 10º lugar en mayores, ahora está tercera en el ranking general y la emoción se incrementa ya que este registro incrementa sus chances de integrar el quipo argentino en los Juegos Paralímpicos de Tokio.



Hace dos semanas, la representante de la Federación Misionera de Atletismo compitió en el Open Internacional, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y allí lanzó 7,29 metros y mejoró su marca homologada de 6,80 metros. Ayer volvió a superarse y trabajo diario va rindiendo al máximo en cada presentación, después de un 2020 sin competencias nacionales.



“Ahora tenemos que esperar porque hay dos formas de clasificar a Tokio, una es haciendo podio en un Paralímpico o un Mundial y ella no participó todavía, y sino hasta el 30 de junio de este año, ella tiene que quedar entre las cinco mejores del mundo en el ranking para poder pelear una plaza. Aparentemente Argentina tiene solamente 9 plazas y hay 14 atletas en observación y ella es una con esta marca. El tema es que todavía no empezó el circuito europeo que tiene los mejores del ranking. Pero es un avance impresionante lo que hizo”, explicó feliz su entrenador Jorge “Chino” Flores que la acompañó en el torneo.



Pero aún hay una chance más de seguir avanzando enre las mejores del mundo y habría otro torneo nacional después del 20 de mayo en el Cenard “y vamos a ver por la pandemia si se hace”, añadió Flores.



La felicidad de Mahira

Por su parte, la carismática Mahira compartió su alegría de estar en el top tres de las mejores del planeta. “Estoy contenta por los resultados. No esperaba este lanzamiento, pero arrancamos bien la prueba y terminamos mejor, así que es genial”.



Y finalizó contentísima que “es una locura tremenda estar entre las mejores en mayores siendo aún juvenil, era impensado, es otra cereza del postre, porque estas posibilidades eran inimaginables, ¡pero el deporte mirá dónde te deja! Son siete años y es increíble todo lo que vivimos”.



En la competencia iban a estar presentes y tenían sus invitaciones, el eldoradense Jonathan Avellaneda, también con chances olímpicas, y el posadeño Mariano Bandera, pero por distintas razones -Jony por lesión y Mariano por estado gripal- no pudieron viajar en esta oportunidad.