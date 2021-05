Se complicó

lunes 03 de mayo de 2021 | 6:05hs.

River perdió ayer con Banfield por 1-0 en el Florencio Sola y comprometió su clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.



El delantero Juan Pablo Álvarez marcó el único tanto en la 12ª y penúltima jornada de la zona A.



La derrota, segunda consecutiva luego del 2-1 ante San Lorenzo, dejó con 18 puntos a River, mientras que Banfield llegó a los 17.



River tuvo paciencia en la primera parte ante un Banfield decidido a tapar espacios, más cauteloso que en otros partidos y consciente del tipo de juego que suele incomodar al Millonario.



Fabrizio Angileri no pudo proyectarse como de costumbre y Gonzalo Montiel se las arregló para desnivelar por su sector.



River tardó en acomodarse y de a poco fue venciendo la resistencia de Banfield cuando Benjamín Rollheiser encontró resquicios en el medio y Nicolás De La Cruz tuvo más contacto con la pelota.



Las situaciones más claras de la primera parte fueron para River. De La Cruz ejecutó un tiro libre que dio en el palo y un centro de Julián Álvarez que se desvió en Franco Quinteros pegó en el travesaño.



El local continuó con la actitud solidaria en la marca en el segundo tiempo con una buena chance de Juan Pablo Álvarez tras el error en la salida de Paulo Díaz.



Pero minutos después, Arboleda sacó largo, la bajaron para Álvarez quien superó en la marca al chileno Díaz, de flojo partido, y definió con gambeta incluida frente a Armani.



El partido se le hizo más cuesta arriba a River. Banfield duplicó esfuerzos ante un rival que acumula cansancio entre Copa de la Liga Profesional y Copa Libertadores.



River acusó el impacto del gol y no tuvo respuestas. Banfield no se apartó de su idea y River tampoco lo forzó al error.



River tuvo un guiño de la suerte, porque Racing perdió en Santiago del Estero y eso lo dejó en zona de clasificación, aunque se le acercaron varios equipos.