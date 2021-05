Claudio Bustos y un nuevo hito

lunes 03 de mayo de 2021 | 6:00hs.

Claudio Bustos cumplió 34 años en el aire con Latinoamericanto. El poeta y cantautor celebra los hitos de su trayectoria y ya en plena pandemia el año pasado, lanzó Claudio Bustos canta Ramón Ayala, un disco compuesto por catorce canciones del padre del gualambao. El homenaje además tenía una entrevista al Mensú como bonus track.



En esa línea se detuvo ahora a recordar su camino radial. Latinoamericanto comenzó el 1 de mayo de 1987 en Radio Provincia. En la actualidad se emite por Radio Universidad (Unam), Radio Horacio Guarany (Buenos Aires) y Latinoamerica en mi voz (Córdoba).



El ciclo recorrió varias emisoras de la provincia y de Asunción, Paraguay, teniendo en cuenta que el poeta vivió allí durante un buen periodo. A lo largo de estos años, el programa contó con valiosos micros como el Latinoamericuento que vuelve hoy en la voz de la actriz y docente teatral Gary Meza.



Desde un principio, el norte, según detalló, fue dar a conocer las raíces de nuestra tierra. Así, manteniendo vigente ese objetivo, en cada emisión reitera su compromiso con la música y la poesía de Latinoamérica que predica a través del micrófono y desde los escenarios porque es “el canto de una raza que se niega a perder su propia identidad”.



Según estimó, valora su espacio como un ámbito necesario para difundir “a músicos, compositores y autores que de otro modo no serían recordados por la gente o conocidos por las nuevas generaciones”.



Como artista contemporáneo, su vinculación es cercana con sus pares y profundizó que “en estos tiempos de pandemia que nos toca vivir, la tecnología me ha posibilitado entrevistar a músicos y trabajadores culturales de diversos lugares y acercarlos a la audiencia, no sólo con la música, sino también con su palabra”.