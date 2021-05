Qué ver, leer y escuchar

lunes 03 de mayo de 2021 | 6:00hs.

Deep Water

Estreno el 14 de mayo en TNT



A simple vista puede tratarse de tres mujeres normales, pero a puertas cerradas cada una lucha para adaptarse a la abundancia y a las carencias, a dilemas éticos y morales, a lealtades e infidelidades y al deseo de otra vida.



Babylon Berlín

Jueves a las 22 en Europa Europa



La galardonada producción alemana categorizada como la más cara de la historia de habla no inglesa, estrena su segunda temporada donde las conspiraciones y los dramas se entrelazan para el detective Rath y su aspirante Charlotte.



Wigetta. Un viaje mágico

Vegetta777 y Willyrex



Para Willy y Vegetta, una invasión zombi es solo el principio de una gran aventura. Viajes a las profundidades, intensos duelos al amanecer, misteriosas brujas y temibles gigantes. Una historia que se inspira en el mundo de los videojuegos.



Carnaval toda la vida

Cecilia Ce



El sexo no es lo que te venden afuera, es lo que vos quieras construir desde adentro. Luego de su primer libro, Sexo ATR, Ce nos invita a participar de una fiesta de reconocimiento y aprendizaje mayor para librarnos de culpas y frustraciones sin sentido.



Girl From Río

Anitta



La superestrella brasileña del pop mundial presenta su nuevo sencillo. Actualizando la melodía de Garota de Ipanema con un giro del siglo XXI, ofrece una oda atrevida y sexy a las mujeres de su ciudad natal. El video también es un homenaje a esa cultura resiliente y vibrante.



Choker

Twenty One Pilots



Presenta el segundo tema de su esperado álbum Scaled And Icy, que estará disponible el 21 de mayo. Ese mismo día será el primer evento internacional por streaming de la banda que en Argentina se verá a las 21.