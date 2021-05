lunes 03 de mayo de 2021 | 6:05hs.

Carlos Izquierdoz, autor del gol de la victoria de Boca ante Lanús por 1 a 0, se mostró conforme por haber conseguido un triunfo que le permitió al equipo xeneize clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.



“Queríamos clasificar antes de viajar a Ecuador. Por eso Miguel (Russo) puso lo mejor”, dijo el defensor tras la victoria ante el Granate en la Bombonera.



El plantel ya partió rumbo a Guayaquil para enfrentar mañana desde las 21.30 a Barcelona de Ecuador por la tercera fecha del grupo C de la Copa Libertadores



El zaguero explicó como fue su gol y por qué no lo gritó: “’Licha’ López me dijo anda al primer palo y sólo tuve que poner la frente. Es raro para mi convertirle a Lanús. Nací en ese club, mi hijo juega en las infantiles, tengo familiares en la zona, por eso no lo grité”.



Por último, habló del nivel del equipo que obtuvo su quinto triunfo consecutivo entre el torneo local y la Copa Libertadores: “Hoy (por ayer) por ahí nos llegaron un par de veces más que en otras ocasiones, pero estuvimos atentos para incomodar al finalizador de la jugada para que no esté preciso. Pudimos liquidarlo en una contra al final, pero no estuvimos finos”, cerró.



Pasaje en el bolsillo

En un partido parejo, Boca volvió a mostrar solidez defensiva y más efectividad que su rival para llevarse una nueva y justificada victoria.



El gol del Cali Izquierdoz, de cabeza, tras un tiro de esquina del ingresado Cristian Pavón fue determinante para abrir un partido en el que los dos equipos habían tenido chances de marcar.



Sin brillar, el equipo de Russo atraviesa su mejor momento del año con cinco triunfos seguidos entre Copa de la Liga y Copa Libertadores.



Luego de muchas pruebas, el entrenador encontró una dupla central sólida; un mediocampo joven que aporta marca y juego; y en ofensiva Kichán Pavón reapareció en un momento importante de la temporada.



El cordobés ingresó en el segundo tiempo por Obando y cinco minutos después fue clave para el gol de Izquierdoz, con una precisa ejecución de un tiro de esquina desde la derecha.



Lanús volvió a demostrar sus falencias en la defensa de la pelota parada, tal como le sucedió la fecha pasada en la derrota contra Vélez.



El equipo de Luis Zubeldía tuvo varias oportunidades claras de abrir el marcador pero después del gol no tuvo claridad para ir en busca del empate.



Con el triunfo, Boca alcanzó los 22 puntos y quedó como el único escolta de Vélez. Ambos ya clasificaron a los cuartos de final, mientras que Lanús deberá esperar a la última fecha para saber si avanzará de ronda.



Con Tevez, pero sin Villa

Carlos Tevez, capitán de Boca, integra la lista de los que viajaron ayer por la tarde rumbo a Guayaquil, pero no están Sebastián Villa ni Agustín Almendra, para enfrentar al Barcelona por la Copa Libertadores.



El ídolo xeneize, quien no estuvo presente en la victoria ante The Strongest por 1 a 0, figura en la lista de convocados, mientras que el entrenador dispuso a último momento darle descanso a Sebastián Villa y Agustín Almendra, ambos titulares en los últimos cinco partidos entre Copa de la Liga y la Libertadores.