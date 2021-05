“Me puso feliz llevar la bandera del país”

lunes 03 de mayo de 2021 | 6:00hs.

Parece que la escalera de Nicki Nicole es infinita. La cantante la rompió en su aparición en el programa de Jimmy Fallon. “Fue una mezcla de nervios y felicidad. Al procesarlo, me di cuenta de que era la primera argentina en estar ahí, así que llevar la bandera de nuestro país me puso muy feliz y me ubicó en un lugar en el que me sentí muy contenta”, le dijo a Bebe Contepomi en una nota exclusiva que se pudo ver en Telenoche.



“Fue todo una sorpresa. La gente de mi equipo siempre me hacía bromas del estilo ‘mirá que con esto llegás a Jimmy Fallon’. Creo que a la mayoría de la industria lo que él hace le representa mucho. La verdad es que me dio mucho miedo, pero todo salió muy bien”, explicó.