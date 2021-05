Frenos: dónde encontrar de todo para salir más seguros a la ruta

domingo 02 de mayo de 2021 | 0:00hs.

Todos los automovilistas deben contribuir a una conducción más segura realizando a su vehículo un mantenimiento adecuado. A veces, la degradación progresiva de los elementos del sistema de freno, y en especial, las pastillas y los discos, no genera la alerta debida porque nuestra percepción de su funcionamiento se acostumbra a un umbral de seguridad cada vez más bajo.

Cuando se lleve un vehículo a un mecánico para un trabajo de frenos, el primer paso importante es realizar un examen completo del sistema de frenos del auto. Y quienes saben muy bien cuales son los pasos a seguir es el personal de Frenar, Repuestos para Frenos, que están en avenida Uruguay 3623 de la ciudad de Posadas.

Inclinados a la venta de repuestos para frenos y suspensión, realizan un trabajo exhaustivo para brindar seguridad a todos sus clientes a la hora de salir a la ruta o bien de realizar sus tareas diarias.

“Tenemos una trayectoria de más de 20 años en todo lo que es frenos y hace un par de años agregamos la parte de suspensión”, expresó Sergio Panto, responsable de la casa que trabaja para que cuando se pise el pedal del freno, el automóvil se detenga tal como se espera.

De familia de freneros, los padres de Sergio tuvieron un taller y casa de repuestos para frenos por más de 30 años. “Trabajé con ellos y en el año 1999 decidimos, con mi señora, abrir nuestra propia casa de repuestos”.

Desde ese entonces trabajan en el rubro aprendiendo, capacitándose y buscando respuestas a todas las necesidades de sus clientes. La situación sanitaria y económica del país y del mundo hizo que estos últimos meses algunos productos sean un poco más difíciles de conseguir tanto para los usuarios como para los comerciantes.

“Estamos bastante complicados con el stock, hay muchos faltantes. Muchos productos del rubro del automotor son importados, no hay mucha industria nacional y eso complica un poco conseguir mercadería”, indicó Panto que, a pesar de la situación logra cumplir con los pedidos y las tareas pendientes.

“El sector que engloba la parte de talleres y casas de repuestos, fueron uno de los primeros rubros que autorizaron a abrir, sólo quince días estuvimos sin trabajar. No puedo decir que me fue mal, trabaje distinto, pero no puedo quejarme”, expresó el trabajador en relación a la pandemia que durante 2020 paralizó el sector comercial.

“Por supuesto que el 2021 nos halló más preparados y tratamos de tener más stock para abastecer la demanda”, dijo Panto, que ve de manera positiva su situación a pesar de que el contexto suma aristas que complican el panorama. “La suba de precios es tan insostenible que también cuesta comprar, porque todo suma mucho”.

Panto recibe preguntas y pedidos en su local de avenida Uruguay, pero quienes quieran comunicarse también pueden hacerlo al mail [email protected] o llamar al teléfono 4432949. A través de esas vías se encontrará repuestos para frenos, reparaciones de servos y bombas como rectificaciones de discos y campanas. Realizan envíos al interior y trabajan con todas las tarjetas.