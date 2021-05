Alonso, una historia de real cariño hacia el rubro

domingo 02 de mayo de 2021 | 0:00hs.

La cultura del trabajo es algo que Américo Alonso tiene bien arraigado. Su padre se la inculcó desde pequeño y hoy, luego de 50 años de trabajo, continúa al frente de su local, brindando un servicio de calidad a todos los misioneros.

Alonso Repuestos es marca registrada y se ha ganado su lugar con el paso del tiempo. Todo comenzó con Maconsa Automotores, siguiendo por Centro Posadas y Central Repuestos. Desde 1964 Mercedes Benz, Dodge, Ford y Chevrolet comenzaron a ser tratados por este especialista en repuestos.

“A mí desde chico ya me gustaba. Vendía cosas desde los 6 o 7 años hasta los 12 más o menos. Vendía geniol y golosinas, siempre me gustó la venta, el comercio. Me gustaba y me fui a los 14 años solo a Buenos Aires, pero me vine a los 16 años para comenzar con los repuestos”, recordó Alonso, que también hizo hincapié que con su profesión, pudo acompañar a sus hijos con el estudio de las carreras que cada uno eligió.

“A sacar adelante este negocio y mantenerlo a flote me ayudaron mi señora y mis hijos, en su momento mi padre, que me inculcó el trabajo, yo desde chico trabajé en un taller de zapatería que tenía mi papá, nunca dejé de trabajar”

Trabajo y experiencia

Desde el 64 y hasta el día de la fecha Alonso Repuestos tiene todo para el Mercedes Benz. El propietario del local recuerda que llegó a tener un taller, pero ahora ya no tienen esa opción.

“Lo que tiene el Mercedes Benz es que puede ser caro cuando se compra, por más usado que sea, pero los repuestos no son caros y hay en todos los lugares”.

Alonso asegura que la buena atención es primordial en su local y por eso están de puertas abiertas los sábados. Los domingos y feriados atiende si es necesario personalmente.

A raíz de la pandemia por Covid-19 las ventas en Alonso Repuestos también bajaron, pero la vuelta a la actividad les devolvió un poco más de esperanzas como comerciantes.

Este año hubo un repunte de las ventas en relación al mismo mes del año pasado. “Se consiguen todos los repuestos, creo que vino bien que esté cerrada la frontera, ahora pueden conseguir las cubiertas , por ejemplo, acá en Posadas”, dijo Alonso.

La trayectoria de Alonso hace que muchos quieran su asesoramiento y por eso, quienes quieran comunicarse con este especialista debe hacerlo al 376-577735, o bien dirigirse directamente al local ubicado en avenida Uruguay 4107.