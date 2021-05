Legisladores emitieron opiniones divergentes sobre el discurso

domingo 02 de mayo de 2021 | 6:04hs.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad inauguró ayer un nuevo periodo de sesiones de la Legislatura provincial. El discurso de 42 páginas del mandatario resumió las acciones de gestión del último año y delineó el plan de trabajo para el 2021.

Los diputados escucharon atentamente desde sus despachos, reunidos en un encuentro online. En ese marco, se destacó la comunión de los tres poderes del Estado como una fortaleza de gobierno, además de poner en relieve los variados anuncios realizados por el gobernador. Así también, por otro lado se criticó la falta de abordaje sobre algunos temas de actualidad, como el reclamo docente o las previsiones económicas que deberá hacer Misiones ante una futura o inminente apertura de las fronteras.

Tres poderes

Varios de los diputados consultados por El Territorio hicieron hincapié en la unidad de los tres poderes en la sesión. “Los poderes del Estado trabajaron en conjunto, esa sinergia hizo que estemos en esta situación sanitaria y que se siga trabajando en todas las áreas, con modernización y tecnología, como mencionó el gobernador”, dijo el diputado Martín Cesino.

Puntualizó que “fue un discurso muy coherente y cercano a lo que pensamos los misioneros, a la empatía, a ponerse en el lugar del otro”.

“Que en un recinto estén los tres poderes del Estado: el gobernador y vice, el presidente de la Cámara y la presidente del Superior Tribunal de Justicia es importante”, remarcó el diputado Rafael Pereyra Pigerl. Y destacó que se hicieron muchos anuncios “para seguir profundizando el modelo de trabajo”.

“El discurso me pareció muy concreto, todo apunta al desarrollo de la economía del conocimiento”, mencionó la diputada Natalia Rodríguez. Seguidamente señaló que “hay una fuerte presencia transversal del cuidado del medio ambiente, la ejecución de las medidas de cuidado y los pilares de la renovación que son la salud y la educación. Además de los programas que tienen un fuerte impacto social”.

Tema salarial y frontera

Uno de los temas que generó controversia en la jornada fue el reclamo salarial, principalmente de docentes. En referencia a esto, el diputado Isaac Lenguaza expresó que “los incrementos salariales que nombró no son suficientes. Le pedimos que retome el diálogo con los trabajadores que reclaman recomposición real de los sueldos”.

El legislador Javier Mela también habló de esto, al indicar que “faltó mayores precisiones sobre mejoras salariales en sectores de la administración pública que están reclamando”. Mientras que abordó otro de los temas que mantiene en vilo a los misioneros: la apertura de fronteras. “Falta saber, cuando finalmente salgamos de este veranillo de los puentes cerrados, qué medidas se van a tomar”, dijo.

La legisladora Anita Minder, por su parte, expresó que “fue un discurso orientado a la campaña, más que un sinceramiento de los números, con contenido que no refleja la realidad de la provincia”. Y ejemplificó con las cuestiones salariales “que todavía no están resueltas, como en el caso de los docentes que siguen en la calle”.

En tanto, el diputado Ariel Pianesi opinó que “en algunos casos puntuales se habló como si hubiese cuestiones que no están pasando. Un ejemplo es lo de la problemática docente, no está solucionado y ellos reclaman diálogo, lo que hasta el día de hoy no se está dando con la continuidad que requiere la situación”.

“Por eso pedimos información para adelante, por ejemplo para saber qué plan de contingencia habrá cuando se abran los puentes y vuelvan las asimetrías”, apuntó.

De esta forma, con visiones distintas pero de trabajo conjunto, los legisladores comenzaron un nuevo periodo en un año atípico, no sólo por la pandemia; sino además, por las elecciones del próximo 6 de junio, en las cuales se renovará la mitad de la bancada legislativa.