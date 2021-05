Crucero va por sus primeros puntos fuera de casa

domingo 02 de mayo de 2021 | 6:01hs.

Crucero afrontará una nueva prueba fuera de casa, esperando revertir la imagen de la última expedición. Desde las 16 estará enfrentando a Sportivo Belgrano, en San Francisco, en lo que será la continuidad de la 4ª fecha del torneo Federal A.

El conjunto misionero viene de lograr una agónica victoria de local 1-0 sobre Sarmiento de Resistencia, por lo que suma seis unidades en la zona B y se perfila como un equipo serio.

Si bien Carlos Marczuk no confirmó el once inicial, lo realizado el fin de semana pasado dejó algo conforme al cuerpo técnico por lo que no realizaría modificaciones.

La duda más importante se sostenía hasta anoche en la ofensiva, sector donde Axel Vallejos y Álvaro Klusener se disputaban la titularidad. En defensa, en tanto, Gastón García seguirá ocupando un lugar en la zaga central junto a Lucas Navarro.

En la vereda de enfrente Sportivo Belgrano llega con algunos golpes de último momento provocados por el Covid-19: el club informó que Mauro Orué y Enzo Taborda no viajaron con la delegación porque fueron aislados por contacto estrecho. Aún así La Verde tiene suficiente plantel para sostener el invicto en el certamen (una victoria y dos empates). El árbitro será Francisco Acosta (Santiago del Estero).