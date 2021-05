Sorpresa e indignación por robo de yerba recién plantada

domingo 02 de mayo de 2021 | 6:04hs.

La mejora de precios en la yerba mate en los últimos años se volvió tanto una buena noticia como una preocupación para los colonos misioneros. Es que las plantas se volvieron un objetivo muy atractivo para los amantes de lo ajeno. Es conocida la gran cantidad de casos de robos de hoja verde que se han denunciado, con mayor frecuencia desde el año pasado. Pero ahora sorprende que en época de plantación se produzcan robos de plantines recién sembrados en las chacras.

Así, la semana pasada Leandro Holl (29), un joven agricultor de Campo Ramón, tuvo la desagradable sorpresa de ver que le fueron sustraídos 2.000 ejemplares que con mucho esfuerzo pudo sembrar en la chacra familiar.

“Eran 2.000 plantines para una hectárea y media, los había puesto para replantar una tierra donde antes teníamos té. Estuvieron dos días plantados y los sacaron. No tuvieron ningún reparo, es como si hubieran estado estudiando lo que uno hacía”, comentó Leandro a El Territorio.

El productor detalló que además del daño económico hubo mucho esfuerzo de años de planificación que se perdieron. “Sólo en plantines gasté 70.000 pesos, más el abono, el trabajo con el tractor, pagar a un peón para que me ayude, se me fueron fácil 140.000 pesos. Cuándo vi lo que hicieron casi me caí de espalda. Hace tres años que vengo arando y pasando rastra para eliminar el té y poder plantar”, explicó.

Recordó que pese a su gran sorpresa, el robo de mudas y de yerba no es extraño en la zona. “Ya antes a un yerbatero (grande) de por acá le habían robado también y tuvo que poner personal exclusivo para cuidar los plantines. Esto ya viene de antes. También si pueden roban hojas lo hacen, a mí en esa misma parte hace dos años me tareferaron un cuadro de yerba. Es una desilusión total, porque a los que roban no les importa lo que uno viene trabajando por esta tierra”, dijo el productor.

Tras el gran daño que le hicieron, Leandro ahora dice que esperará para ver cómo reponerse. “Ahora ya me dio miedo, porque una pérdida así de inesperada duele. Nosotros somos colonos chicos, en total tenemos 24 hectáreas de yerba y con muchas plantas viejas. Por eso yo quería renovar un poquito más, aprovechando que el precio está un poco mejor. Porque la yerba hoy vale, pero también subieron mucho el combustible, el abono, el transporte, entonces queda poca ganancia igual”, evaluó.

Leandro explicó por otra parte que están en plena etapa de plantación de yerba y aunque después pudiera ahorrar para plantar de nuevo, será tarde. “Se planta desde ahora hasta junio, después ya es tarde para la planta”, agregó.

Razonó también que quienes que robaron sus plantines se arriesgan por muy poco porque es difícil que las plantas vuelvan a prender, dado el estrés que sufren. “Es difícil que prendan de nuevo, si bien son ejemplares mejorados clonalmente, requieren de mucha agua para prender. Antes de que me los roben yo los iba a ir a regar con mi viejo, pero cuando llegamos nos encontramos que no había nada”, dijo.

En alerta desde 2019

Cristian Klingbeil, productor y dirigente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), recordó que la preocupación por el robo de plantines está muy presente.

“Desde el 2019 nosotros venimos denunciando esto. Desde que la yerba repuntó el valor, también así suele repuntar el valor de las mudas. Así que empezamos a advertir que esto estaba pasando, empezó en Campo Ramón y terminó pasando en toda la provincia. Y hace poco también pasó que tuvieron problemas en Corrientes, es el tercer año que estamos sufriendo este tipo de hechos”.