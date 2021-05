Misiones sin nuevas medidas tras la extensión de restricciones nacionales

sábado 01 de mayo de 2021 | 4:45hs.

El presidente Alberto Fernández anunció ayer la continuidad de las decisiones restrictivas y sanitarias en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). En ese marco, fijó las medidas que regirán entre hoy y el 21 de mayo, que incluyen algunas restricciones generales para todo el país y otras divididas en cuatro categorías, según la situación epidemiológica y sanitaria de cada provincia, tal cual como sucedió 15 días atrás.



Por su parte, la provincia de Misiones continúa en la categoría de bajo riesgo epidemiológico, por lo que no se verá afectada por medidas rigurosas de Nación y lo que deberá acatar las que son de índole general. Luego, queda en manos del gobierno provincial la administración del marco regulatorio, de acuerdo a la situación sanitaria.



En ese sentido, el gobernador de la provincia Oscar Herrera Ahuad ya había adelantado en una entrevista realizada en Radioactiva 100.7 el último miércoles que Misiones mantendrá las medidas ya dispuestas por la administración provincial, argumentando la estabilidad en la cantidad de contagios diarios.



Determinó además que tras el encuentro virtual mantenido el martes con el presidente de la Nación “interpretamos que debemos seguir en la misma línea porque cada provincia conoce su realidad y nosotros nos mantenemos estables”.



Por ello, no habrá nuevas restricciones en Misiones, en tanto y en cuanto la situación se mantenga así. Pero, si la situación cambia y Misiones se torna una zona más riesgosa, entonces será el gobierno provincial el que deberá tomar medidas, orientadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Presidencia, para evitar que la tierra colorada sea una zona de riesgo.



De esta manera, las medidas nacionales generales que atañen a todas las provincias por igual –y por ende a Misiones - consisten en la suspensión de los viajes grupales de egresados, de estudio y de grupos turísticos; prohibición de las reuniones sociales de más de 10 personas y suspensión de asistencia al trabajo para personas de riesgo.



Estas medidas ya se vienen aplicando en la Tierra Colorada desde hace quince días, por lo que continuarán vigentes al menos hasta el 21 de mayo.



A nivel nacional

A través de un mensaje grabado desde la Casa de Gobierno, el presidente Alberto Fernández anunció ayer las medidas y manifestó: “Hemos contenido el crecimiento exponencial de casos de coroanavirus en el Amba”, pero advirtió que la situación no está resuelta.



“Las próximas semanas pueden llegar a ser muy duras, debemos continuar con medidas”, afirmó el mandatario. Mientras, distinguió que “el esfuerzo colectivo vale la pena” para enfrentar la segunda ola de coronavirus; al tiempo que dijo comprender las “dificultades económicas y educativas”.



“Hay zonas del país que están en situación de alarma epidemiológica, donde el sistema de salud está muy tenso. Allí se restringirá circulación y actividades locales hasta 19 y el dictado de clases exclusivamente será a distancia”, anunció el presidente.



Por este motivo, para las zonas de riesgo sanitario y epidemiológico medio, se remarcó que es facultad y responsabilidad de gobernadores adoptar en forma temprana medidas que disminuyan la circulación para prevenir los contagios.



En tanto, en las zonas de alto riesgo epidemiológico, se suspenden las actividades sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados; como también las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 10 personas. Así también, se restringe la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas, se establece el cierre de los bares y restaurantes a partir de las 23 horas, con una prohibición de circulación entre las 00 y las 6 de la mañana de cada día (según las jurisdicciones, las autoridades podrán sólo ampliar estos horarios en función de las especificidades de cada lugar.)



Para esas zonas, se establece un aforo de 30% para eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos, cines, teatros, clubes, centros culturales y afines; locales gastronómicos; gimnasios. Además de que se dispone la limitación de la circulación por horarios, por zonas o determinadas actividades, teniendo en cuenta el estatus sanitario.



Finalmente, para las zonas de alerta epidemiológica y sanitaria se disponen la suspensión de actividad de centros comerciales y shoppings, de las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados. Se establece el cierre de locales comerciales entre las 19 y las 6 del día siguiente, con excepción de los esenciales con horario nocturno.



Se determina la restricción en ámbito educativo, se prohíben los deportes grupales y se cierran casinos, bingos, discotecas, y salones de fiesta. Además, se prohíbe la circulación entre las 20 y las 6 de la mañana de cada día (según las jurisdicciones, las autoridades podrán solo ampliar estos horarios en función de las especificidades de cada lugar), con el uso de transporte público reservado solo para esenciales y autorizados.



Tal como se mencionó, Misiones está catalogada como zona de bajo riesgo, por lo que solamente debe acatar las medidas generales, siendo el gobernador quien decide si se amplían o agregan más restricciones.

Zonas de riesgo en otros puntos del país

El gobierno nacional toma tres factores para determianr las zonas, por un lado la razón, que es el aumento de casos en últimos 14 días; por otro la incidencia, que es cantidad de casos sobre población; y por último la ocupación de camas de terapia intensiva. Tres factores en los que Misiones tiene buenas estadísticas.



Así se clasifican las distintas zonas del país en cuatro categorías: Situación de bajo riesgo epidemiológico y sanitario (donde se encuentra Misiones) situación de medio riesgo epidemiológico, situación de alto riesgo epidemiológico y sanitario; y situación de alarma epidemiológica y sanitaria (Amba).