Es trasplantada, tuvo Covid y le llegó el turno de la vacuna

sábado 01 de mayo de 2021 | 6:05hs.

Ayer, en Jardín América se vacunó contra el Covid Gabriela Brítez (41), quien reside en Santo Pipó. La mujer recibió la donación de los riñones en 2019, el año pasado tuvo coronavirus y fue la primera paciente trasplantada en tener el virus.



“Yo tengo lupus hace 21 años, esta enfermedad me dañó el riñón, hace cinco años arranqué con las diálisis porque no me respondían los riñones hasta que me pude operar el 17 de noviembre del 2019 en el Hospital Madariaga de Posadas”, empezó contando la mujer en diálogo con El Territorio; además agregó: “Es agotador hacerse diálisis tres veces por semana y tener que viajar para ello, por eso vino bien el trasplante”.



Gabriela mencionó que recibió el trasplante de una persona ya fallecida. “Tenía donante vivo, habíamos hecho todos los trámites con mi tía materna, todo estaba bien, cuando me llamaron desde el hospital para la operación nos llevamos la sorpresa del cambio, pero gracias a Dios fue un éxito”. Ahora Gabriela tiene controles cada tanto, pero se encuentra bien. “Primero iba al Madariaga una vez a la semana, después cada 15 días y ahora una vez al mes”, reveló.



La mujer en 2020 pasó por otro momento difícil, en septiembre dio positivo por coronavirus y se convirtió en unas de las primeras pacientes trasplantadas de la provincia en haber contraído el virus, según le comentaron los profesionales que la asistieron.



“No sé cómo fue el nexo, pero estuve catorce días internada otra vez en el hospital de Posadas, si bien estaba estable, no fui a terapia intensiva, lo tomé tranquila y además recibí muy buena atención por parte de los médicos”.



Para concluir, la mujer dejó un mensaje para la sociedad. “Yo tengo conocidos que están en la lista de espera y necesitan un trasplante, seamos solidarios con los demás con la donación de órganos, porque en un futuro todos en algún momento podríamos necesitar de los demás como ellos a nosotros. Además, hay que tomar conciencia y cuidarse para no tener coronavirus, algunos dicen que es una simple gripe y no es así, yo tuve y no es lindo pasar por esa situación”.