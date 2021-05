Padre e hijo le hacen frente a la adversidad de la pandemia

sábado 01 de mayo de 2021 | 6:04hs.

Transeúntes de las calles céntricas de la ciudad de Posadas se encontraron en los últimos días con una imagen que despertó sorpresa en más de uno. Marcos Villalba vende chipas para poder sostenerse económicamente pero no se encuentra solo ya que concurre cotidianamente a su lugar de trabajo junto a su hijo Mateo de 10 años.



Marcos dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó que la mamá de su hijo se encuentra en Paraguay y por las restricciones se le hace imposible el regreso a la ciudad de Posadas.



“La mamá de Mateo se fue a Paraguay en el momento que comenzó la pandemia y me quedé solo con mi hijo. La situación se complicó económicamente y vimos como opción hacer venta de chipa en el puesto que se encontraba libre sobre calle Félix de Azara”, dijo.



Además destacó que les va bien pero no puede dedicarse a tiempo completo a la venta ya que no quiere dejar a su hijo solo, “entonces le llevo conmigo al trabajo y estamos juntos mientras él estudia. Es un chico responsable con sus obligaciones de estudiar pero además juega, practica deportes, hace fútbol y los sábados y domingos nos vamos a la Iglesia, es un alumno destacado”.



“Ayer en una prueba sacó 9 y se enojó porque quería un 10. Tiene un sentido de responsabilidad importante, quiere ser ingeniero comercial, estudia inglés, tiene muy claro sus objetivos, es un buen chico y los que lo conocen saben cómo es”, refirió.



A continuación detalló que su rutina por la mañana siempre está dedicada a levantarse temprano, estudio, sin tiempo de mirar la televisión o ingresar a internet, “fuimos criados a la antigua de tener todo programado y pienso que internet es bueno pero también es peligroso que tengan demasiado acceso. Después por la tarde va a la escuela y tiene una hora para ver el programa que le gusta”.



“Él es mi único hijo y si bien la mamá está lejos siempre estamos en contacto telefónicamente. Ella está en Encarnación pero se tiene que respetar las restricciones porque no tenemos medio y hay que esperar”, concluyó.



Futuro ingeniero

Mateo también se animó a dialogar por Radioactiva y dijio: “Mi materia preferida es Matemática, quiero ser ingeniero comercial para transportar mercadería a otros países”.



“Para mí es fácil, yo sólo estudio y me quedo para la gente que quiera comprar la chipa. La extraño mucho a mi mamá pero siempre hablo con ella para contarle si algo me pasa”, finalizó.