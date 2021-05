Con 114 nuevos casos, Misiones supera los 16 mil contagios

sábado 01 de mayo de 2021 | 6:04hs.

El Ministerio de Salud Pública confirmó ayer en Misiones 114 nuevos contagios de Covid-19, lo cual asciende a 16.020 los casos positivos desde el inicio de la pandemia en marzo. Hay 1073 pacientes con el virus activo, de los cuales 53 están inernados.



En el país, en tanto, otras 357 personas murieron y 22.420 fueron reportadas con coronavirus con lo que ascienden a 63.865 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, informó el Ministerio de Salud. Con estos registros, suman 2.977.363 positivos en el país, de los cuales 2.634.306 son pacientes recuperados y 279.192 son casos confirmados activos.



Los recuperados suman 14.667 con lod 133 que tuviero el alta ayer. La cantidad de muertos se mantiene en 280, teniendo en cuenta que hace dos días no se registran óbitos.



Sin testeos en Posadas

Por conmemorarse el Día del Trabajador, hoy no habrá testeos de Covid-19 en el centro de detección rápida que funciona en el ex Hospital Materno Neonatal del Parque de la Salud, según informaron desde el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi). La situación se repetirá el martes 25 de mayo, Día de la Patria.