Cavani no jugará en Boca

sábado 01 de mayo de 2021 | 6:01hs.

El sueño de Boca de contratar a Edinson Cavani para mediados de año quedará trunco. El delantero uruguayo, de 34 años, firmará su renovación por otra temporada con el Manchester United de Inglaterra.



La noticia causó sorpresa en el mundo Xeneize porque si bien sabían que era una negociación muy compleja, que había encabezado el propio Juan Román Riquelme, esperaban que el punta charrúa les comunicará su decisión a comienzos de mayo.



Según trascendió fue clave la continuidad que Cavani logró en los últimos partidos, donde tomó un rol preponderante en el ataque del equipo y fue elogiado por el técnico Ole Gunnar Solskjaer. De hecho el pasado jueves, por la ida de las semifinales de la Europa League, fue la gran figura de la cancha al anotar dos goles y dar una asistencia para el 6-2 final sobre Roma de Italia.



Desde su llegada a los Diablos Rojos, hace 10 meses, Cavani disputó 33 partidos, en los que hizo doce goles y dio cinco asistencias.



El gesto que no tuvo efecto

La intención de Boca de sumar a Edinson para tener un refuerzo de lujo para la fase mano a mano de la Libertadores contó con un gesto inusual.



Desde el Xeneize al momento de presentar la lista de buena fe para la Copa dejaron libres el número 7 y 9 como para que el uruguayo tuviese sus dorsales favoritos disponibles. ¿A quién lo tocarán ahora?.



En más de una oportunidad el Matador hizo saber sus ganas de jugar en el Xeneize y festejar un gol “trepado al tejido” como su ídolo Sergio “Manteca” Martínez. Más allá de los trascendidos, en el Consejo de Fútbol de Boca no pierden la esperanza de que Cavani acepte la propuesta, pero ayer el rumor fue tomando fuerza y sólo falta el anuncio.



Edinson tiene contrato con el United hasta el 30 de junio del 2022. Pero al igual que Carlos Tevez en Boca, cuenta con una cláusula de salida a costo cero a mediados de este año. Es decir: si quiere seguir, sigue. Si se quiere ir, se va. Y los plazos empiezan a acotarse.



El domingo 23 de mayo se juega la última fecha de la Premier (el United marcha segundo, a diez puntos del City) y tres días después se jugará la final de la Europa League, a la que el Manchester está prácticamente clasificado.



En esta historia no hay grandes misterios. Cavani jugará donde le dicte el corazón (y, eventualmente, el bolsillo). Su idea, a priori, era regresar al continente para estar más cerca de su familia y volver a sentir el calor del hincha sudamericano, pero ayer todo pareció dilatarse.