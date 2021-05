Agenda cotidiana

sábado 01 de mayo de 2021 | 6:00hs.

Infantil. “Que se vengan los chicos”, “Bellas melodías”, “Aserrín, aserrán”, “La farolera” son solo algunas de las canciones infantiles que sonarán mañana a las 18 en el Teatro Lírico; la propuesta es un concierto inolvidable con interpretaciones capaces de alegrar a los más chicos y llenar de añoranza a los más grandes. La entrada es gratuita, con reserva anticipada vía online en la web parquedelconocimiento.com.



Tempo. El grupo No sabemos todavía presenta dos funciones de ‘Habla’ de Aimar Labaki, hoy y mañana a las 21.30 en Sala Tempo (3 de Febrero 1916). Evento con protocolo, reservas y compra de entradas a 376-4-236240. Si no la viste, no te la pierdas. Si la viste te esperamos de vuelta, muy renovada.



Gambito. ‘Gambito entre Letras’ es un nuevo curso anual de ajedrez que brinda la Biblioteca de las Misiones, sábados desde las 17, a través de plataforma Webex Meeting, de la BPM. Para consultas e inscripciones, escribir a: [email protected]



teatro. Dos desconocidos se encuentran en un cruce. La obra ‘Atravesar la noche’ de Eduardo Rivetto y reversionada por Williams Sery y Matías Pintos, se volverá a ver en escena el 9 y el 16 de mayo a las 21 en Sala Tempo, en el marco de Reactivar Escenas.



Taller. El Parque del Conocimiento lanza un nuevo taller virtual del programa ‘Artes del fuego’, coordinado por el profesor Ebal Gastaldo. Es abierto y gratuito y será transmitido en vivo por Facebook Live (Artes del Fuego) y por Instagram (@artesdelfuego) y quedará grabado. Todos los martes a las 20. Más información en parquedelconocimiento.com



Danza. La Secretaría de Cultura y Turismo de Posadas convoca a un concurso de danza. Está dirigido a bailarines y coreógrafos independientes residentes en la ciudad, que no participen en representación de ninguna institución, escuela, academia, agrupación o colectivos. Los ganadores mostrarán sus trabajos en la tradicional Velada de Gala Vigilia del 25 de Mayo. También hay un premio en dinero. Para saber más o solicitar el reglamento, escribir al correo electrónico [email protected]



Muestra. En el salón de exposiciones de la Casa de la Cultura Hugo Amable, de Oberá, una nueva muestra de arte, El color y el mundo animal, una galería de cuadros de animales y retratos de mascotas.